Падение рейтинга партии Зеленского произошло из-за того, что они ушли с центристских позиций. «Слуга народа» прекратила быть партией, которая должна была защищать интересы большинства - и русскоязычного, и украиноязычного, - которое хочет мира в Донбассе, считает украинский политик Олег Царев, комментируя Украина.ру новый соцопрос КМИС

Пять партий могли бы пройти в украинский парламент, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, которые обнародованы на его сайте 26 января

Отмечается, что пройти могли бы пять партий, притом что партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» была бы четвертой в рейтинге.

По данным социологов, партию Виктора Медведчука и Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы поддержать 20,7% тех, кто определился с выбором. «Европейскую солидарность» Петра Порошенко поддержали бы 15,3%, «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 12,6%, «Слугу народа» — 11,2%, партию Игоря Смешко «Сила и Честь» — 8,3%.

- Олег Анатольевич, как вы объясняете то, что рейтинг ОПЗЖ опередил рейтинг «Слуги народа»? При этом Зеленский в личном рейтинге занимает первое место, лидеры ОПЗЖ — Бойко и Медведчук — ему значительно уступают.

— Прежде всего хочу обратить внимание, что в этом кмисовском опросе лидер ОПЗЖ не один, а два — Бойко и Медведчук.

Если бы лидер был один, то и рейтинг его, по всей вероятности, был бы вторым и шел сразу после Зеленского. Во всяком случае совокупный рейтинг Бойко и Зеленского как раз и дает такой результат.

Сейчас, как мы видим, Медведчук догоняет Бойко. Это связано с тем, что последнего сейчас не часто приглашают на медведчуковские каналы.

- Эти рейтинги, как я понимаю, неприятны для власти?

— Наоборот. ОПЗЖ выгоден власти как спарринг-партнер.

- Почему?

— Потому что кандидату от ОПЗЖ нет никаких шансов выиграть выборы. Что касается Зеленского, то ему придется конкурировать с Порошенко на его поле. Просто президент по действиям и лозунгам ушел на электоральное поле Порошенко.

Падение рейтинга партии Зеленского произошло из-за того, что они ушли с центристских позиций.

Они прекратили быть партией, которая должна была защищать интересы и русскоязычных, и вообще большинства — и русскоязычного, и украиноязычного, — которое хочет мира в Донбассе, хочет, чтобы страна развивалась, а не была придатком Запада.

Зеленский практически в последнее время стал клоном Порошенко. К тому же по его рейтингу ударили митинги представителей малого и среднего бизнеса, недовольных налогообложением, которое ударило по их доходам.

Очень много недовольных и возмущенных среди русскоязычных. Особенно этим нацистским законом про мову, который сейчас стал действовать.

Нет и никаких подвижек по миру на Донбассе. Тот обмен пленными, который лоббировал Медведчук, заблокирован. Вина за это лежит на Зеленском.

Естественно, еще одна проблема, которая ударила по рейтингу, это проблема тарифов. Сейчас тарифные майданы проходят по всей стране. Невнятная позиция премьера Шмыгаля по этому поводу также не добавила рейтингов Зеленскому.

О тарифах, самой злободневной проблеме, в своем выступлении в Верховной Раде он говорил не больше минуты. Остальная речь была посвящена вакцине.

Правительство тянет рейтинг Зеленского вниз. Видимо, все завершится его отставкой.

- Все-таки хочу уточнить: будет ли Зеленский ставить палки в колеса и зажимать ОПЗЖ, чтобы опустить рейтинг этого блока?

— Еще раз, Зеленскому выгоден высокий рейтинг ОПЗЖ, так как это удобный спарринг-партнер. Мало того, он даже будет способствовать тому, чтобы кандидат от ОПЗЖ гарантированно вышел во второй тур.

Посмотрим, какую ставку сделают США. Просто там есть разные точки зрения людей, которые в новой администрации будут ответственны за Украину. Есть те, кто считает, что нужно и дальше сохранять Зеленского на своем посту. Слабый президент — это хорошо.

Он послушный, он от нас зависим.

А есть такие, которые говорят, что мы можем поставить еще более прозападного, чтобы сделать его президентом. Для Зеленского выборы — это выборы, но позиция США будет определяющей.

Что касается этого опроса, то очевидно, что рейтинги Смешко, Яценюка и Гройсмана натянуты, видимо, за соответствующую мзду. Такая традиция на Украине. Правда, мне приятно, что растет рейтинг Шария.

В любом случае нет шансов, что рейтинг партий, выступающих за мир на Донбассе и за восстановление отношений с Россией, будет больше, чем партий, выступающих против. После стольких лет русофобской пропоганды после отсоединения Крыма и Донбасса, к сожалению, это нереально. Феномен Партии регионов не повторить.