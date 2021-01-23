Кимберли отметила, что многие из членов команды Обамы сейчас возвращаются в Белый дом, в частности, кандидатом на пост госсекретаря стал Энтони Блинкен, в прошлом советник вице-президента по нацбезопасности.
«Мы увидим продолжение неолиберализма, но с некоторым внешним налетом прогрессивной политики, чтобы удовлетворить большинство демократов. Те, кто хочет видеть политиков более левых взглядов, будут затем сожалеть, но примут все, что предложит Байден», — сказала она.
Кимберли напомнила, что Обама поддержал переворот 2014 года на Украине, но не стал поставлять летальное вооружение ее новому правительству.
По ее мнению, Байден также будет поддерживать Украину финансово и на уровне риторики. Вряд ли стоит ждать военного вмешательства США в конфликт в Донбассе, заключила эксперт.
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