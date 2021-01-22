С приходом в Белый дом Джо Байдена, 46-го президента США, могут быть связаны определенные перемены в политике, которые коснутся жителей разных уголков мира, включая постсоветское пространство, утверждает Маргарет Кимберли, журналистка и писательница из Нью-Йорка

Генсек ООН оценил решения Байдена на посту президента © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

— Мисс Кимберли, каких изменений вы ожидаете от президентства Байдена во внутренней и внешней политике? Чем оно будет отличаться от политики Трампа?

— Во внутренней политике будут некоторые отличия, но только в определенной степени. Он отменит указы Трампа по дерегулированию экономики и обеспечит некоторую государственную защиту для простых людей. Однако он стремится проводить политику жесткой экономии, а правительственных программ, которые действительно нужны стране, так и не будет. Во внешней политике мы не увидим больших изменений. Вчера его кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен выразил поддержку политике Трампа на слушаниях по утверждению его кандидатуры. Посольство США останется в Иерусалиме, они продолжат признавать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, и Бликнен также заявил, что Китай совершает геноцид против уйгуров.

— Некоторые политологи предвидели возврат к политике Обамы и даже назвали Байдена «Обамой-2». Согласны ли вы с этим? Какие отличия?

— Мы увидим возврат к политике Обамы. Многие из его команды возвращаются в Офис президента в компании с Байденом. У нас это называется принципом «вращающихся дверей» в правительстве. Мы увидим продолжение неолиберализма, но с некоторым внешним налетом прогрессивной политики, чтобы удовлетворить большинство демократов. Те, кто хочет видеть политиков более левых взглядов, будут затем сожалеть, но, к сожалению, примут все, что предложит Байден. Они в значительной степени перестали действовать как оппозиционная сила.

— Считаете ли вы, что в американском обществе существует радикальный раскол? Как власти США собираются его преодолевать или объединять общество?

Противоречивая речь: на инаугурации Байден говорил о единстве в стране и внутренних врагах © REUTERS, Leah Millis

Если бы у американцев была достойная заработная плата, бесплатная система здравоохранения, жилье, экономическая поддержка после экономического кризиса, связанного с пандемией COVID-19, то раскол можно было бы преодолеть. Вместо этого у нас есть Трамп, апеллирующий к расизму и шовинизму, и есть те, кого это отталкивает. Однако существенных расхождений нет.

— Ожидаете ли вы в будущем насилия или радикальных действий со стороны воинствующих сторонников Трампа?

— Сторонников Трампа воодушевило его президентство. Теперь, когда оно подошло к концу, угас и их энтузиазм. Их политика не изменится, но в Америке много людей, которым не хватает ощущения сопричастности к событиям, ощущения солидарности с другими. На Рождество был устроен взрыв в Нэшвилле, штат Теннесси, большом городе [взрыв фургона с взрывчаткой в Нэшвилле 25 декабря, повредивший десятки зданий в центре города. — Прим. ред.].

— Наши украинские либералы ожидают от администрации Байдена большей финансовой поддержки, в то время как наши воинствующие националисты хотели бы видеть прямое вмешательство США на стороне Киева для победы над республиками Донбасса. Насколько оправданны, с вашей точки зрения, их ожидания?

— Обама поддержал переворот на Украине, но не стал поставлять летальное вооружение новому правительству Украины. Байден поступит так же. Поддержка будет финансовая и на уровне риторики. Сомневаюсь, что в Донбассе будет какое-то американское вмешательство.

Злобин рассказал, что Байден должен успеть за 100 дней © РИА Новости, Нина Зотина - Каковы еще ожидаемые приоритеты внешней политики администрации Байдена? Жителям каких регионов/стран стоит беспокоиться?

— Байден сказал, что повторно заключит ядерное соглашение СВПД с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий). Но в остальном ничто не свидетельствует о серьезных изменениях. Произойдут перемены в риторике американского президента, который является политиком традиционного стиля, и государственного секретаря, который будет поумнее Майка Помпео. Энтони Блинкен [кандидат на пост государственного секретаря — Прим. ред.] заявил, что продолжит внешнюю политику Трампа.

— Сторонники Трампа обвиняли Джо Байдена и его сына Хантера Байдена в причастности к коррупционным схемам Украины. Как это может повлиять на будущую политику США в отношении нашей страны? Не станет ли это своего рода токсичной темой для новой администрации?

— Байден в свое время был ключевой фигурой для Украины, поэтому он может уделять ей больше внимания, чем другие президенты. О деятельности его сына забудут, и в должности президента Джо Байден будет более осторожен, не позволяя сыну или кому-либо другому участвовать во всем, что даже может лишь показаться конфликтом интересов.