«Коронавирус — главная проблема, с которой столкнётся администрация Байдена в первые месяцы. Все хорошо запомнили его обещание добиться вакцинации ста миллионов американцев в первые сто дней. Демократы очень резко критиковали Трампа за провал в борьбе с коронавирусом. Сегодня у демократов есть возможность проявить себя. Для них это будет очень тяжёлый экзамен», — отметил эксперт.

Николай Злобин: У Байдена есть сто дней, чтобы доказать, что его не зря избрали президентом
Николай Злобин: У Байдена есть сто дней, чтобы доказать, что его не зря избрали президентом
© РИА Новости, Нина Зотина
По мнению Злобина, если американцам не удастся победить пандемию, мир не только потеряет лидера, на которого весь мир ориентировался последние десятилетия, но сами американцы начнут терять веру в свою успешность, начнут терять оптимизм.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее Конгресс официально объявил 46-м президентом США Джо Байдена, который на выборах обошел своего соперника, действующего президента страны Дональда Трампа. Трамп отрицает результаты выборов, несмотря на то что все суды отклонили иски его адвокатов.

В тот же день, 6 января, сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Некоторые эксперты считают, что провокация была организована членами Демократической партии.