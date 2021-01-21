Борьба с коронавирусом станет тяжелым экзаменом для администрации Байдена, считает российско-американский политолог Николай Злобин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Коронавирус — главная проблема, с которой столкнётся администрация Байдена в первые месяцы. Все хорошо запомнили его обещание добиться вакцинации ста миллионов американцев в первые сто дней. Демократы очень резко критиковали Трампа за провал в борьбе с коронавирусом. Сегодня у демократов есть возможность проявить себя. Для них это будет очень тяжёлый экзамен», — отметил эксперт.

Николай Злобин: У Байдена есть сто дней, чтобы доказать, что его не зря избрали президентом © РИА Новости, Нина Зотина

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Ранее Конгресс официально объявил 46-м президентом США Джо Байдена, который на выборах обошел своего соперника, действующего президента страны Дональда Трампа. Трамп отрицает результаты выборов, несмотря на то что все суды отклонили иски его адвокатов.

В тот же день, 6 января, сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Некоторые эксперты считают, что провокация была организована членами Демократической партии.