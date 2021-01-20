Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с известным российско-американским политологом Николаем Злобиным выяснила, что противостояние между Трампом и Байденом на самом деле есть столкновение двух экономик — вчерашней и завтрашней

- В столице США Вашингтоне готовятся к инаугурации избранного президента Джо Байдена. На национальной аллее установлены несколько тысяч флагов всех штатов и американских территорий. Небо над Капитолием освещают 56 столпов света, представляющих штаты и территории США. На фоне традиционно пафосной подготовки к мероприятию 73 процента избирателей обеспокоены вероятностью беспорядков в день инаугурации. Николай, как Вы считаете, какова вероятность беспорядков?

— Думаю, что судя по тому, какие беспрецедентные меры были приняты, вряд ли в Вашингтоне будут какие-то серьёзные беспорядки, но где-то в столицах штатов, где сильны протестные настроения и где Трампом оспаривался результат выборов, всё же могут быть какие-то столкновения. Нельзя забывать, что американцы — хорошо вооружённый народ. У людей оружия на руках больше, чем у полиции. И обе стороны это знают. Однако мне кажется, что вероятность агрессивного вооружённого противостояния постепенно уменьшается по мере того, как Трамп теряет сторонников, даже среди членов своей команды. Всё больше и больше силовиков и активных сторонников Республиканской партии ориентируются на других лидеров-республиканцев, в том числе на вице-президента Майкла Пенса. Республиканцы сегодня не заинтересованы в возбуждении насилия, хотя, конечно, повторю, отдельные проявления могут иметь место. Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

- Николай, среди людей, которые работали на Трампа, были выпускники Гарварда. Например, его пресс-секретарь — выпускница этого университета. Как я понимаю, студенты подписывают петицию — забрать назад её диплом. Как это вообще возможно?

— Американские студенты всегда отличались бунтарскими настроениями и радикализмом. Американские школы и университеты воспитывают бунтарский дух, поэтому все такого рода идеи, как правило, исходят из околоуниверситетских и студенческих кругов. Профессура тоже достаточно либеральная. Но в целом сама концепция не имеет смысла, даже непонятно, что значит отобрать диплом. Каким образом можно лишить гарвардского образования? Дело же не в дипломе.

- 20 января 2021 года начнётся новая Америка, без Трампа. Какой она будет?

— 20 января никакая новая Америка на начнётся. Сменится президент страны, и в Сенате сложится паритет двух партий, разбивать который будет вице-президент Харрис по определению. Америка останется прежней.

Вообще Америка напоминает огромный ледокол, который движется в своём направлении с колоссальной силой инерции. Могут меняться капитаны, офицерский состав, но поменять направление движения этого ледокола они могут только в небольшой степени. Другое дело, что ледокол этот может нарваться на непреодолимые препятствия, но это не связано с командой. Америка останется страной, расколотой на два лагеря, но ещё более важно то, что Америка остаётся страной двух экономик, которые будут конкурировать друг с другом. Одна экономика — традиционная. Её олицетворял Трамп. Это экономика, которая производит и распространяет товары. Экономика промышленности и фермеров. Другая экономика, которая появилась сравнительно недавно, — это экономика цифры. Это экономика социальных сетей, экономика искусственного интеллекта, виртуальная экономика, в которую уже закачаны огромные деньги, работает большое число людей. Это они, эта экономика, эти люди, выиграли у Трампа. Эта вторая экономика поддержала Байдена. Он является выразителем её основных интересов. Андрей Коробков: США могут приложить усилия к тому, чтобы Зеленский в политическом смысле исчез © ok.ru

От того, что Байден сменит Трампа, для противостояния двух экономик сменится очень мало. Может быть, когда-то Америка найдёт правильный баланс, и сложится гармоничная национальная экономика, включающая обе части. И фермера из Айовы, и айтишника из Калифорнии. Но пока этого нет, и в этом суть американского раскола, а не в политических симпатиях и антипатиях.

Миру важно знать другое: что Америка сегодня столкнулась с проблемой, с которой рано или поздно столкнётся каждая нормальная страна мира. Россия в том числе. Противостояние экономики вчерашнего дня и экономики завтрашнего дня. Это очень жёсткое и жестокое противостояние, рецепт выхода из которого пока не найден. Америка идёт тут флагманским кораблём. Очень близок к этому Китай, некоторые арабские страны. К этому движутся Индия, Россия. Так или иначе, это проблема середины ХХI века, поэтому нельзя вульгаризировать её и сводить к конфликту Трампа и Байдена, к конфликту республиканцев и демократов, конфликту демократов и сторонников авторитаризма.

- Николай, давайте вернёмся к непреодолимым проблемам. Сегодня весь мир, и Америка в том числе, сражаются с коронавирусом. Как Вы считаете, может ли эта глобальная проблема существенно повлиять на курс Америки-ледокола?

— Коронавирус — главная проблема, с которой столкнётся администрация Байдена в первые месяцы. Все хорошо запомнили его обещание добиться вакцинации ста миллионов американцев в первые сто дней. Демократы очень резко критиковали Трампа за провал в борьбе с коронавирусом. Сегодня у демократов есть возможность проявить себя. Для них это будет очень тяжёлый экзамен. Это очень серьёзный вызов американской экономке, а главное — это серьёзный вызов американской власти в глазах собственного народа. Если американцам не удастся победить пандемию, мир не только потеряет лидера, на которого весь мир ориентировался последние десятилетия, но сами американцы начнут терять веру в свою успешность, начнут терять оптимизм.

Эффективность американского государства, его устойчивость, как и любого государства в мире, в немалой степени зависит от убеждения собственных граждан в способности государства решить проблемы, которые возникают. Если страна не в состоянии решить проблемы, которые встают перед ней, она не может быть сверхдержавой. В XXI веке не ядерное оружие, не энергетические запасы, не размер армии или военного бюджета делают страну сверхдержавой, а именно способность страны эффективнее других стран решать появляющиеся проёмы. Сила Америки всегда была в том, что люди смотрели на неё и говорили: «Хочу как в Америке». Сегодня количество таких людей резко уменьшилось, но оно всё же ещё достаточно велико.

Главное, что пока спасает Америку, — это то, что отсутствует другая держава, глядя на которую люди будут говорить: «Хочу как в стране такой-то». Сегодня нет такой страны.

- Джо Байден номинировал доктора-трансгендера Рейчел Левайн на пост заместителя министра здравоохранения США. Левайн — врач-педиатр, с 2017 года она возглавляла Министерство здравоохранения штата Пенсильвания. Мне сложно представить себе, что такое могло бы произойти в России. Как Вы считаете, человек, моральные характеристики которого вряд ли соответствуют ожиданиям ста процентов населения, справится с задачей? Или мораль отдельно, а работа отдельно? Может быть, я зря задаюсь этим вопросом? Как я понимаю, это вообще совершенно нормально для Америки.

— Я не знаю, нормально это или нет, но я думаю, что нормально, если врач-педиатр, который становится заместителем министра, во-первых, хорошо знает педиатрию, а во-вторых — обладает административными возможностями. Ситуаций, где моральные характеристики того или иного профессионала не соответствуют ожиданиям массового потребителя, скажем так, довольно много. Например, некоторые люди считают, в том числе в США, что школьный учитель не может быть атеистом или мусульманином. А дантист не может быть ВИЧ-инфицированным, а психолог, работающий с семейными проблемами, не может быть трижды разведённым. На самом деле, где проходит эта красная черта, каждый отвечает на этот вопрос по-своему. Радослав Чарнецки: Джо Байден — временный президент, «нового Обаму» будут лепить из Камалы Харрис

- Сейчас все активно накинулись на Трампа, а ведь Трамп был всё же неплохим президентом. Если не для Америки, то для всего мира точно. По крайней мере, он не начал ни одной войны. В последний раз это было довольно давно. Несколько его предшественников не могли этим похвастать. Ни Обама, ни Буш-младший, ни Клинтон и т.д. Как Вы считаете, каким американцы запомнят Трампа?

— Я думаю, что на этот вопрос сегодня никто не может дать ответ. Симпатии американцев к тому или иному президенту, как показывает история, сильно менялись со временем. Было немало случаев, когда президент уходил с высоким рейтингом, но потом постепенно опускался в списке выдающихся президентов куда-нибудь вниз. Было ещё больше случаев, когда президент уходил с очень низким рейтингом, а сегодня американцы считают его одним из самых выдающихся. «Лицом к лицу лица не увидать». Должно пройти какое-то историческое время. Любые оценки, которые будут давать Трампу сегодня, будут носить феноменально эмоциональный характер. Когда уйдут эмоции и мы сможем посмотреть на сухой остаток, тогда к этому вопросу можно будет вернуться.

А что касается мира в целом, то я думаю, здесь уже можно сказать с большой долей вероятности, что Трамп останется со знаком плюс, и как президент, который не начал ни одной войны, и как президент, который сокращал американское присутствие в мире. Пытался остановить самые катастрофические сценарии, связанные с Ираном, Северной Кореей. И хотя ему далеко не всё удалось, но попытки, безусловно, зачтутся.

- Что ждёт Байдена в ближайшие 100 дней?

— Байдена ждёт очень тяжёлая работа — попытаться найти объединяющее начало в современной Америке. Ему досталась в неплохом состоянии экономика, но пандемия подорвала возможности её развития. Алексей Пушков: Во внешней политике Байден будет опираться на администрацию «Обама 2.0» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если Байден не решит проблему коронавируса, то тот негатив, который американцы сегодня испытывают в отношении Трампа, покажется детским лепетом по сравнению с тем, что будут говорить про Байдена. Терпение у людей сегодня короче.

Американцы хотят видеть реальные результаты, У Байдена есть сто дней доказать, что за него не зря голосовали те, кто голосовал. И нельзя забывать, что через 22 месяца в Америке будут новые выборы, которые могут изменить конфигурацию сил. Напомню, что 20 января 2017 года, когда Трамп стал президентом, в руках республиканцев было всё. И Белый дом, и Палата представителей, и Сенат. Партия демократов лежала в руинах. Сегодня всё поменялось в зеркальном отображении. Республиканцы потеряли всё, демократы получили всё. Республиканская партия в руинах. В политике всё может поменяться очень быстро. Уж Байдену ли не знать это после полувекового присутствия в американской политике. Вот будет ли Байден успевать за меняющейся ситуацией, всё это мы и будем наблюдать в скором времени.