Народный артист Украины российский певец Филипп Киркоров заявил, что получил свое звание заслуженно, в отличие от друга и коллеги исполнителя Николая Баскова. Об этом написал «Московский комсомолец» 20 января

Киркоров объяснил, почему отказался вернуть награду «кровавому тирану» Лукашенко © Пресс-служба Филиппа Киркорова Владимир Зеленский, с которым они раньше делили сцену, отрекся от него, когда стал президентом Украины.

Таким положением дел артист очень расстроен, ведь он не сделал для этой страны ничего плохого, только хорошее. Например, «стоял под украинским флагом», представляя вместе с певицей Ани Лорак Украину на «Евровидении» в 2008 году в качестве продюсера, где исполнительница заняла 2-е место. И в том числе за это заработал награду.

«Получил звание, кстати, из рук далеко не пророссийского президента Виктора Ющенко — и не потому, что спел десять раз "Шарманку", и растроганный Леонид Данилович Кучма вручил "народного" Коле Баскову», — заявил Киркоров.

В его реальности, рассказал артист, который родился в СССР, Россия, Украина, Белоруссия и Молдавия — единое культурное музыкальное пространство, где не должно быть границ.

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Весной 2019 года Филиппа Киркорова предлагали сделать послом России на Украине, поскольку он давно дружит с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. Поп-королю понравилась эта идея, он заявил, что готов работать в вопросе налаживания отношений между государствами. Однако еще летом 2015 года ему был запрещен въезд на Украину за посещение Крыма без разрешения на то украинских властей.