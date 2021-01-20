Народный артист Украины российский певец Филипп Киркоров посетовал, что раньше он дружил с комиком Владимиром Зеленским и хорошее отношение было взаимным, но президент забыл о старом друге и больше не пускает его в свою страну. Об этом написал «Московский комсомолец» 20 января

«Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили — не разлей вода! Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом, получил звание, кстати, из рук далеко не пророссийского президента Виктора Ющенко», — заявил Киркоров.

Киркорову запретили въезд в Литву из-за Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Именно поэтому, вспомнил поп-король, он стоял под украинским флагом на «Евровидении» в 2008 году и представлял Ани Лорак, которая заняла 2-е место. Но больше всего, заявил Киркоров, ему жалко не разрушенную дружбу, а своих украинских поклонников, которые не видели его уже 7 лет.

Причем теперь, уточнил артист, многие его украинские коллеги боятся с ним встречаться, ведь иначе отдельные агрессивно настроенные к России граждане «просто распнут их там» за общение с русским певцом Киркоровым.

Напомнил он и об общем проекте с украинской исполнительницей Олей Поляковой, которая с трудом отбилась от нападок националистов за работу с ним, при этом в России, рассказал певец, наоборот, совместный проект восприняли позитивно.

Очередная проблема, с которой пришлось столкнуться, рассказал поп-король, — запрет на въезд в Литву, где он теперь тоже по непонятным для него причинам «враг народа».

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Весной 2019 года Филиппа Киркорова предлагали сделать послом России на Украине, поскольку он давно дружит с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. Поп-королю понравилась эта идея, он заявил, что готов работать в вопросе налаживания отношений между государствами. Однако еще летом 2015 года ему был запрещен въезд на Украину за посещение Крыма без разрешения на то украинских властей.