https://ukraina.ru/20240426/1054751941.html

Превращают страну в милитаристскую автократию - Дубинский об отказе Киева от граждан за границей

Превращают страну в милитаристскую автократию - Дубинский об отказе Киева от граждан за границей - 26.04.2024 Украина.ру

Превращают страну в милитаристскую автократию - Дубинский об отказе Киева от граждан за границей

Власти Украины, фактически отказавшись от своих граждан за границей, пытаются опереться на воинствующее меньшинство. Таким мнением поделился 26 апреля в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский

2024-04-26T15:11

2024-04-26T15:11

2024-04-26T15:11

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дмитрий кулеба

новости

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владимир зеленский

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верховная рада

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"Отказ от украинских граждан за рубежом, которым МИД (то есть Офис Зеленского) отказал в консульских услугах, – это попытка власти опереться на воинствующее меньшинство, чтобы с его помощью подчинить большинство. Разделение украинцев на "правильных" и "неправильных" началось с президентства Ющенко, но еще никогда не приобретало таких конкретных форм поражения в правах", - написал Дубинский.По его словам, Украина постепенно превращается в Пруссию, про которую историки писали, что "это не государство с армией, а армия с государством". Как считает депутат, по мнению Владимира Зеленского, "правильные украинцы – это те, кто хочет служить в армии или помогать ей, а неправильные – все остальные", для них не действуют конституция, закон, правосудие и социальные гарантии.МИД Украины недавно направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.

https://ukraina.ru/20240423/1054668999.html

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мужчины, дмитрий кулеба, новости, украина, александр дубинский, киев, владимир зеленский, мид, верховная рада