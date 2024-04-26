https://ukraina.ru/20240426/1054751941.html
Превращают страну в милитаристскую автократию - Дубинский об отказе Киева от граждан за границей
Превращают страну в милитаристскую автократию - Дубинский об отказе Киева от граждан за границей - 26.04.2024 Украина.ру
Превращают страну в милитаристскую автократию - Дубинский об отказе Киева от граждан за границей
Власти Украины, фактически отказавшись от своих граждан за границей, пытаются опереться на воинствующее меньшинство. Таким мнением поделился 26 апреля в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
2024-04-26T15:11
2024-04-26T15:11
2024-04-26T15:11
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"Отказ от украинских граждан за рубежом, которым МИД (то есть Офис Зеленского) отказал в консульских услугах, – это попытка власти опереться на воинствующее меньшинство, чтобы с его помощью подчинить большинство. Разделение украинцев на "правильных" и "неправильных" началось с президентства Ющенко, но еще никогда не приобретало таких конкретных форм поражения в правах", - написал Дубинский.По его словам, Украина постепенно превращается в Пруссию, про которую историки писали, что "это не государство с армией, а армия с государством". Как считает депутат, по мнению Владимира Зеленского, "правильные украинцы – это те, кто хочет служить в армии или помогать ей, а неправильные – все остальные", для них не действуют конституция, закон, правосудие и социальные гарантии.МИД Украины недавно направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.
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мужчины, дмитрий кулеба, новости, украина, александр дубинский, киев, владимир зеленский, мид, верховная рада
мужчины, Дмитрий Кулеба, Новости, Украина, Александр Дубинский, Киев, Владимир Зеленский, МИД, Верховная Рада
Превращают страну в милитаристскую автократию - Дубинский об отказе Киева от граждан за границей
Власти Украины, фактически отказавшись от своих граждан за границей, пытаются опереться на воинствующее меньшинство. Таким мнением поделился 26 апреля в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
"Отказ от украинских граждан за рубежом, которым МИД (то есть Офис Зеленского) отказал в консульских услугах, – это попытка власти опереться на воинствующее меньшинство, чтобы с его помощью подчинить большинство. Разделение украинцев на "правильных" и "неправильных" началось с президентства Ющенко, но еще никогда не приобретало таких конкретных форм поражения в правах", - написал Дубинский.
По его словам, Украина постепенно превращается в Пруссию, про которую историки писали, что "это не государство с армией, а армия с государством".
Как считает депутат, по мнению Владимира Зеленского, "правильные украинцы – это те, кто хочет служить в армии или помогать ей, а неправильные – все остальные", для них не действуют конституция, закон, правосудие и социальные гарантии.
"И это не фантазия, а реально действующая система, в которой Офис Зеленского вписывает в закон о мобилизации конские штрафы и 5 лет тюрьмы за отказ пройти военно-врачебную комиссию, отменяются выплаты переселенцам, и пенсии тем, кто за границей. Отказывают в консульских услугах. При этом, так как делается это все в неконституционный способ, приказами каких-то клерков и решениями СНБО – Украина приобретает признаки милитаристской автократии. Средневекового королевства, с такими же правилами. И перспективами", - подытожил Дубинский.
МИД Украины недавно направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.