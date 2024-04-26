https://ukraina.ru/20240426/1054747951.html
Усилия Запада безрезультатны: Пушков оценил позицию незападного мира по санкциям
Усилия Запада безрезультатны: Пушков оценил позицию незападного мира по санкциям - 26.04.2024 Украина.ру
Усилия Запада безрезультатны: Пушков оценил позицию незападного мира по санкциям
Попытки Запада убедить лидеров незападного мира присоединиться к санкциям провалились. Об этом 25 апреля на заседании Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил её глава Алексей Пушков
2024-04-26T15:15
2024-04-26T15:15
2024-04-26T15:15
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россия
алексей пушков
совет федерации
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санкции
антироссийские санкции
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Сенатор обратил внимание на то, что в незападном мире консолидировалась оппозиция попыткам Запада изолировать Россию. По словам Пушкова, первый год-полтора после начала спецоперации это было ещё не до конца ясно. Соединённые Штаты, их западные союзники предпринимали очень большие дипломатические, политические усилия к тому, чтобы убедить лидеров незападного мира присоединиться к ним в их санкциях. От отметил, что это касается Китая, Бразилии, Индии, Египта и других государств.Страны незападного мира не присоединяются к санкционной политике Запада. Они учитывают опасность вторичных санкций и в чем-то корректируют свою финансовую и экономическую политику. "Но ни формального, ни фактического присоединения к санкциям мы не наблюдаем", отметил он."Дипломатические усилия Запада здесь не дают результата", - резюмировал Пушков.С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Это привело к увеличению цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ukraina.ru/20240425/1054713261.html
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новости, запад, россия, алексей пушков, совет федерации, владимир путин, санкции, антироссийские санкции
Новости, Запад, Россия, Алексей Пушков, Совет Федерации, Владимир Путин, санкции, антироссийские санкции
Усилия Запада безрезультатны: Пушков оценил позицию незападного мира по санкциям
Попытки Запада убедить лидеров незападного мира присоединиться к санкциям провалились. Об этом 25 апреля на заседании Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил её глава Алексей Пушков
Сенатор обратил внимание на то, что в незападном мире консолидировалась оппозиция попыткам Запада изолировать Россию. По словам Пушкова, первый год-полтора после начала спецоперации это было ещё не до конца ясно.
Соединённые Штаты, их западные союзники предпринимали очень большие дипломатические, политические усилия к тому, чтобы убедить лидеров незападного мира присоединиться к ним в их санкциях. От отметил, что это касается Китая, Бразилии, Индии, Египта и других государств.
Страны незападного мира не присоединяются к санкционной политике Запада. Они учитывают опасность вторичных санкций и в чем-то корректируют свою финансовую и экономическую политику. "Но ни формального, ни фактического присоединения к санкциям мы не наблюдаем", отметил он.
"Дипломатические усилия Запада здесь не дают результата", - резюмировал Пушков.
С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Это привело к увеличению цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент России Владимир Путин
заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.