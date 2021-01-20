Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» и в прошлом шоумен и ведущий конкурса «Евровидение» на Украине Александр Скичко может возглавить Черкасскую область. Соответствующее решение 20 января принял Кабинет министров на заседании, которое транслировалось в YouTube

Теперь назначение шоумена Скичко должен подтвердить президент Украины Владимир Зеленский. Указ должен появиться на сайте его офиса.

В конце прошлого года Зеленский уволил губернатора Черкасской области Сергея Сергийчука, его обязанности временно исполняет Виктор Гусак. Социальный лифт: с Майдана — в жёны командующего ВСУ и в кресло губернатора © Facebook, Anna Kovalenko

Ранее Скичко проиграл выборы мэра в Черкассах. Главой города в итоге переизбрался Анатолий Бондаренко, который ссорился с Зеленским и министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым из-за карантина.

Скичко родился в Черкассах в 1991 году. В 2013 году окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности «международная экономика». Свободно владеет английским языком.

Свою телевизионную карьеру шоумен начал в 2006 году в качестве телеведущего. С тех пор поменял много работ в той же сфере. Также был участником трех талант-шоу, ведущим «Евровидения-2017» и церемонии «украинского Оскара». В ходе внеочередных парламентских выборов в Раду был избран по 197 округу города Золотоноша в Черкасской области от партии «Слуга народа». Стал членом комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта. Также является заместителем члена Постоянной делегации в ПАСЕ.

В возрасте 20 лет Александр Скичко женился и был в браке два года. С 2016 года шоумен женат на Елизавете Трушиной, у пары есть дочь. Также Скичко имеет сына от первого и дочь от второго браков. Украинским СМИ шоумен рассказывал, что в детском возрасте пережил клиническую смерть.