«Я считаю, что Национальная стратегия обороны 2018 года правильно называет Китай и Россию основными вызовами, которые нарушают глобальную атмосферу безопасности», — сказал Остин.
По его словам, они, в частности, представляют «серьезную угрозу» для США в космосе.
«Космос уже является ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе является серьезной и растущей угрозой национальным интересам США в области безопасности», — сказал кандидат на пост главы Пентагона.
Он уточнил, что Россия — это «ключевой противник», в то время как Китай — «нарастающая угроза». США необходимо разрабатывать «глобальные нормы поведения» в космосе и сдерживать возможные угрозы, добавил Остин.
На пост главы Пентагона Остина выдвинул избранный президент США Джо Байден. Если сенат утвердит его кандидатуру, 67-летний Остин станет первым в американской истории темнокожим министром обороны.