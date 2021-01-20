Выдвинутый на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин 19 января в ходе выступления в сенате США заявил, что Россия и Китай — это основные вызовы для Штатов

Будущий глава Пентагона обеспокоен влиянием РФ в Арктике © РИА Новости, Вера Костамо | Перейти в фотобанк

По его словам, они, в частности, представляют «серьезную угрозу» для США в космосе.

«Космос уже является ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе является серьезной и растущей угрозой национальным интересам США в области безопасности», — сказал кандидат на пост главы Пентагона.

Он уточнил, что Россия — это «ключевой противник», в то время как Китай — «нарастающая угроза». США необходимо разрабатывать «глобальные нормы поведения» в космосе и сдерживать возможные угрозы, добавил Остин.

На пост главы Пентагона Остина выдвинул избранный президент США Джо Байден. Если сенат утвердит его кандидатуру, 67-летний Остин станет первым в американской истории темнокожим министром обороны.