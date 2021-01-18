Искоренить из американской политики «трампизм» не удастся – независимо от того, будет ли в ней фигура Дональда Трампа, или нет, считает директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Убрать Трампа из американской политики невозможно © Sputnik /Asatur Yesayants

«Трамп олицетворяет в себе некоторые стремления, некоторые чаяния, некоторое понимание американской внутренней и внешней политики очень существенной части американского населения. Из этой части есть какая-то часть, которая готова отстаивать это довольно активно, не просто голосовать. И среди этой части есть какая-то радикальная часть. Это может быть всего несколько тысяч человек, но эти люди готовы на то, что мы видели неделю назад, когда люди во время уличных беспорядков ворвались в Капитолий и так далее», — отметил политолог.

Искандарян добавил, что все это невозможно искоренить их американской политики, будет ли в ней Трамп или нет.

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