После ухода Дональда Трампа с поста президента Байдену еще придется столкнуться с так называемым трампизмом, уверен политолог Александр Искандарян

Об этом директор Института Кавказа (Ереван) рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Александр Максович, как вы считаете, изменится ли существенно внешняя политика США с приходом Джо Байдена?

— Некоторая динамика во внешней политике при новой администрации обязательно будет. Во-первых, демократы и республиканцы обычно по-разному смотрят на внешнюю политику.

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

В американской версии политики вот эти представления об Америке как о стране более изоляционистской, о стране, которая руководствуется собственными интересами, и стране, которая продвигает некий «идеал» по всему миру, — они отчасти формируются институционально в противостоянии Демократической и Республиканской партиям.

Кроме того, Дональд Трамп всё-таки президент очень специфический, даже в рамках президентов-республиканцев. Специфика прихода Трампа к власти и то, каким образом он видел американскую политику, в том числе и внешнюю, чрезвычайно специфичны.

Та кампания, которая строилась до прихода Байдена к власти, она «антитрампистская». Это тоже будет заставлять новую администрацию проводить другого типа политику, не такую, которая как минимум декларировалась Трампом.

Поэтому да, я думаю, что отличия будут.

- По вашим прогнозам, будут ли демократы пытаться «добить» Трампа как политика и выкинуть его из игры?

— Я думаю, что, конечно же, актуальность борьбы с Трампом после ухода Трампа будет совсем другой, но также я думаю, что убрать его из американской политики невозможно.

Демократы готовят Трампу уникальный импичмент © AP, Jacquelyn Martin

Трамп олицетворяет в себе некоторые стремления, некоторые чаяния, некоторое понимание американской внутренней и внешней политики очень существенной части американского населения. Из этой части есть какая-то часть, которая готова отстаивать это довольно активно, не просто голосовать. И среди этой части есть какая-то радикальная часть. Это может быть всего несколько тысяч человек, но эти люди готовы на то, что мы видели неделю назад, когда люди во время уличных беспорядков ворвались в Капитолий и так далее.

Вот это искоренить из американской политики не удастся, будет Трамп или нет.

Но следует ожидать, что Трамп будет дальше каким-то образом себя позиционировать и, вполне вероятно, будет участвовать в выборах в 2024 году. Вероятно, шансы у него будут приличные, но мы этого пока точно не знаем.

- А как считаете, что ждет постсоветское пространство после прихода Байдена, а также Армению и Кавказ в частности?

— Возможно, она будет несколько более активной. Это не касается конкретно Армении и даже конкретно Южного Кавказа.

Но вообще предположить, что политика при администрации Байдена будет несколько более активной в разных точках мира, в том числе на Южном Кавказе, можно. Я не думаю, что все перевернется на 180 градусов, американцы всё бросят и придут заниматься Арменией, но некоторую динамику можно будет наблюдать.