Ранее конгрессмены от Демократической партии обвинили действующего главу государства в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.
Погребинский считает, что уйти из политики и вернуться в бизнес Трамп без последствий уже не сможет.
«Он должен либо уйти в тюрьму, либо останется в политике. Если он останется в политике, то не факт, что именно он будет идти на президентские выборы. Я думаю, что какая-то команда должна работать с ним. Я не думаю, что он смирится, если его не посадят», — сказал политолог.
Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить победившего на выборах Джо Байдена президентом страны.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.