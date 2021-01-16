После президентского срока Дональд Трамп уже не захочет возвращаться в бизнес, поэтому, если его не посадят, он останется в политике. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis

Погребинский считает, что уйти из политики и вернуться в бизнес Трамп без последствий уже не сможет.

«Он должен либо уйти в тюрьму, либо останется в политике. Если он останется в политике, то не факт, что именно он будет идти на президентские выборы. Я думаю, что какая-то команда должна работать с ним. Я не думаю, что он смирится, если его не посадят», — сказал политолог.

Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки, в результате которых погибли пять человек. Это не помешало утвердить победившего на выборах Джо Байдена президентом страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.