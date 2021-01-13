Выступая на открытии дебатов, председатель процедурного комитета Палаты представителей Джеймс Макговерн сказал, что законодатели обсуждают вопрос «на месте преступления».
«Нас бы тут не было, если бы не президент США», — полагает конгрессмен.
Он обвинил Трампа в том, что тот спровоцировал «применившую насилие толпу» на вторжение в Капитолий в Вашингтоне 6 января.
Члены Палаты представителей обсудят правила рассмотрения резолюции об импичменте Трампу и только после этого перейдут непосредственно к обсуждению документа.