Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия
Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия
© REUTERS, Leah Millis
Выступая на открытии дебатов, председатель процедурного комитета Палаты представителей Джеймс Макговерн сказал, что законодатели обсуждают вопрос «на месте преступления».

«Нас бы тут не было, если бы не президент США», — полагает конгрессмен.

Он обвинил Трампа в том, что тот спровоцировал «применившую насилие толпу» на вторжение в Капитолий в Вашингтоне 6 января.

Члены Палаты представителей обсудят правила рассмотрения резолюции об импичменте Трампу и только после этого перейдут непосредственно к обсуждению документа.