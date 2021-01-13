Палата представителей Конгресса США приступила в среду к обсуждению инициативы, направленной на то, чтобы подвергнуть американского президента Дональда Трампа процедуре импичмента во второй раз за время его пребывания у власти, сообщает РИА Новости 13 января

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis

«Нас бы тут не было, если бы не президент США», — полагает конгрессмен.

Он обвинил Трампа в том, что тот спровоцировал «применившую насилие толпу» на вторжение в Капитолий в Вашингтоне 6 января.

Члены Палаты представителей обсудят правила рассмотрения резолюции об импичменте Трампу и только после этого перейдут непосредственно к обсуждению документа.