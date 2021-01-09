Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба поддержал блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом украинский дипломат написал на своей странице в Facebook

Ранее Twitter заблокировал страницу Трампа в соцсети, обвинив последнего в подстрекательстве к насилию.

«Я считаю, что Twitter принял правильное решение. Трамп превратил свой аккаунт в луч смерти. Теперь у него этого луча нет», — отметил дипломат.

Сам Трамп комментируя блокировку своего аккаунта заявил, что администрация Twitter не заставит его замолчать.

«Я предсказывал, что такое произойдет. Мы ведем переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление. Мы также изучаем возможности построить свою собственную платформу в ближайшем будущем», — отметил Трамп.

Никакого новогоднего подарка: Трамп отказал Украине в военной помощи © REUTERS, Tom Brenner

7 января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию помочь республиканцам. После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.

На данный момент известно о 5 жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина — ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский.

Лидеры демократов в конгрессе заявили, что готовы подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.