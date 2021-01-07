На днях МВД Украины обнародовало аудиозаписи восьмилетней давности, на которых якобы глава КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает ликвидацию журналиста Павла Шеремета.
По словам Дзерманта, публикацию этих записей нужно рассматривать в контексте противостояния, которое развернулось после выборов между властями Белоруссии и Европейским союзом.
Политолог подчеркивает, что при этом главная цель украинских властей — перевести стрелки подозрений в организации убийства Шеремета с националистов, аффилированных с силовыми структурами, на белорусскую сторону.
«Цель Запада — дискредитация белорусских властей. Подготовка очередного пакета санкций. Украинские власти используют это для отвода подозрений и выслуживаются перед хозяевами, показывая, что они на передовой борьбы с белорусским режимом», — сказал Дзермант.
Он отметил, что подобные инсайды не являются сенсацией и периодически вплывают, особенно от якобы бывших силовиков, которые давно живут на Западе, а цель информационной атаки — часть общей игры против Белоруссии и России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве после подрыва автомобиля. В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди которых участники военной операции в Донбассе.