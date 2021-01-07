Киев использует появившиеся сведения об убийстве журналиста Павла Шеремета, чтобы отвести подозрения от себя и поддержать Запад в конфликте с Белоруссией. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск)Алексей Дзермант

На днях МВД Украины обнародовало аудиозаписи восьмилетней давности, на которых якобы глава КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает ликвидацию журналиста Павла Шеремета.

Аваков рассказал, как МВД поступит с новой информацией по делу Шеремета © avakov.com

Политолог подчеркивает, что при этом главная цель украинских властей — перевести стрелки подозрений в организации убийства Шеремета с националистов, аффилированных с силовыми структурами, на белорусскую сторону.

«Цель Запада — дискредитация белорусских властей. Подготовка очередного пакета санкций. Украинские власти используют это для отвода подозрений и выслуживаются перед хозяевами, показывая, что они на передовой борьбы с белорусским режимом», — сказал Дзермант.

Он отметил, что подобные инсайды не являются сенсацией и периодически вплывают, особенно от якобы бывших силовиков, которые давно живут на Западе, а цель информационной атаки — часть общей игры против Белоруссии и России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве после подрыва автомобиля. В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди которых участники военной операции в Донбассе.