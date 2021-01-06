VI Всебелорусское народное собрание может снизить накал противостояния в стране, считает политолог Алексей Дзермант

Об этом директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Алексей, на днях МВД Украины обнародовало аудиозаписи восьмилетней давности, на которых якобы глава КГБ Белоруссии Вадима Зайцева обсуждает ликвидацию журналиста Павла Шеремета. На ваш взгляд, почему эта информация всплыла именно сейчас?

— Украинские власти подхватили информацию, которая была опубликована на бельгийском портале. То есть посыл идет из Западной Европы. Его нужно рассматривать в контексте противостояния, которое развернулось после выборов между властями Белоруссии и Европейским союзом.

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Шеремета со своих ручных националистов, афиллированных с силовыми структурами, на белорусскую сторону.

Сомневаюсь, что убийство могло быть организовано на территории Белоруссии: Шеремет уже не представлял ни политической, ни информационной угрозы для белорусской власти.

Цель Запада — дискредитация белорусских властей. Подготовка очередного пакета санкций. Украинские власти используют это для отвода подозрений и выслуживаются перед хозяевами, показывая, что они на передовой борьбы с белорусским режимом.

- Скажется ли публикация этих пленок на внутриполитической ситуации в Белоруссии особенно накануне Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое Лукашенко планирует провести 11 и 12 февраля?

— Это буря в стакане воды, рассчитанная на внешнего потребителя. Ажиотажа вокруг этой информации я не наблюдаю. Подобные инсайды периодически вплывают, особенно от якобы бывших силовиков, которые давно живут на Западе и периодически подкармливают свою аудиторию чем-то подобным.

Идет массированная спланированная информационная атака в первую очередь на белорусскую власть, но это часть общей игры против Белоруссии и России.

- Ранее Лукашенко заявлял о планах сделать ВНС конституционным органом. Но не будет ли это нарушением основного закона республики, ведь подобные изменения можно совершать только по итогам всенародного референдума?

— На самом собрании не будет меняться Конституция. В своей теперешней юрисдикции этот орган будет совещательным. И на нем будет представлен проект Конституции, который, вероятно, будет вынесен на референдум, либо, если изменения не затронут ключевые положения Конституции, возможно голосование в ином формате, в парламенте, например.

«Это слив информации не про Шеремета, а против Лукашенко»: соцсети о прослушке белорусского генерала КГБ © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Лукашенко должен озвучить свой проект конституции, из которого будет ясно, каким образом пройдет конституционная реформа, каково там будет место ВНС, потому что в феврале оно еще пройдет по привычному сценарию.

Какие полномочия и какой функционал получит ВНС, станет ясно из того пакета предложений, который Лукашенко подготовит и представит публике.

Процесс конституционной реформы начинается с собрания, а завершится он либо референдумом, либо голосованием в парламенте.

- А насколько представительным будет этот орган, попадут ли в число делегатов противники действующего президента?

— Выдвигаются делегаты из числа, с одной стороны, представителей местных элит, местных советов, депутатского корпуса. Это костяк делегатов. Затем есть представители от общественных объединений. Насколько я знаю, такая возможность есть у всех объединений и партий, вопрос в том, воспользуются ли они этим. Если пользуются, то наиболее активны пропрезидентские силы, такие организации, как «Беларусь».

Но мы не можем говорить, что весь спектр оппонентов власти будет там представлен.

Часть оппонентов игнорирует само собрание, все инициативы власти и в ультимативной форме требует отставки Лукашенко. С другой стороны часть оппозиционных или умеренно оппозиционных сил, в том числе принимавшая участие в штабах оппозиционных кандидатов, наверняка туда попадет. Вопрос в том, насколько они смогут организоваться и выдвинуть своих представителей.

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В данном случае нужно показать сторонникам преемственности курса, что они со своей стороны отдают легитимность президенту. Есть разные модели выхода из политического кризиса: где-то идет консолидация своих сторонников, где-то попытка вести переговоры с оппонентами. Белорусская власть избрала первый путь.

- Подольет ли проведение Всебелорусского народного собрания масла в огонь протестов?

— Сомневаюсь, что это как-то повлияет на протесты, потому что они живут своей жизнью. То есть частично они управляются из-за рубежа, частично вышли на самоорганизацию, эти люди живут параллельной жизнью.

С другой стороны, протестующие не получают того, к чему призывают, чего хотят достичь. Это значит, что такая форма политической активности не приносит результата, ее нужно менять. А это сказывается на том, что кто-то разочаровывается, кто-то идет в более конструктивные формы взаимодействия с властью. Протест расслаивается, и там исчезает организованная массовость.

Поэтому Всебелорусское народное собрание может повлиять на снижение протестов в том смысле, что обозначит четкий план изменений, будет понятно, куда станет двигаться страна. Тут протестующим придется выбирать: либо настаивать на ультиматумах, либо выбирать правила игры, которые будут обозначены на собрании.

- Некоторые эксперты опасаются, что Лукашенко будет стремиться возглавить этот орган, чтобы перейти с поста президента на все еще влиятельную позицию…

— Для меня очевидно, что президент Лукашенко и его команда управленцев не заинтересованы в том, чтобы терять контроль управления над страной. Это было бы сродни самоубийству.

Тем более что нынешние элиты майдан не допустили и в какой-то степени победили. Пусть и не до конца, но не допустили госпереворота и цветной революции. Они ощущают себя победителями и непонятно, почему они должны взять и отдать кому-то дяде власть и управление.

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Власти и общество рассматривают, скорее, китайскую модель как образцовую, доказавшую эффективность и так далее. Не думаю, что мы пойдем по пути либерализации, западноевропейского парламентаризма. Это будет в любом случае свой белорусский путь.

Насчет должности, которую займет действующий глава государства в новой системе, судить рано, не понимая до конца функционала ВНС, который должен появиться в обновленной Конституции. Если функционал будет значительным, если там будет формироваться властный центр, то теоретически это возможно. Но пока есть несколько устоявшихся центров власти — институт президента, парламент, правительство, — и пока мы не видим, где здесь вписывается собрание, и что будет означать руководство им.

Поэтому ждем плана от Лукашенко, каким он видит очертания этой системы, дальнейшее обсуждение этого плана, внесение поправок, а затем юридического оформления этой реформы через референдум или голосование в парламенте.

Только тогда мы можем говорить, что конфигурация новой власти обретает реальные очертания.