Украинские власти говорят что у них уже есть план и график вакцинации, однако самой вакцины нет, и неизвестно, когда она появится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

«Вот сейчас они с гордостью говорят о том, что Украина получит когда-нибудь, неизвестно когда, 8 млн доз на 4 млн человек по программе COVAX, при этом так скромненько упускают из виду, что эта программа предназначена для самых нищих стран мира. В Европе таких всего две — это Украина и Молдавия», — отметил эксперт.

Владимир Корнилов: Послы «Большой семерки» — самые влиятельные люди на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

«То есть программа есть, график есть, хронология есть, только вакцины нет. И где ее взять — никто не знает. COVAX еще даже не приступил к приобретению этих вакцин, мало того, из трех вакцин, которые запланировал себе COVAX, только одна на днях получает лицензирование в первых странах. И не факт, что пройдет все испытания, для того чтобы попасть в программу», — добавил Корнилов.

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