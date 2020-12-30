Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года. По словам политолога Владимира Корнилова, послы «Большой семерки» в этом году совершенно не стеснялись открыто управлять Украиной

Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Владимир, подходит к концу непростой 2020 год. Какое, на ваш взгляд, событие в уходящем году оказало наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Украины?

— Думаю, в этом плане я не оригинален, процентов 100 вам назовут COVID-19, пандемию, как, собственно, и во всем мире. Потому что это действительно заставило перестроить вообще весь образ жизни, образ управления государством. Украина, конечно, в этом плане не оказалась исключением.

- Как вы считаете, укрепила ли Украина в этом году свою независимость, как политическую, так и экономическую, или утратила?

— Скажу честно, пандемия ударила по всем государствам, и Россия в этом плане не исключение, но если мы говорим о независимости, Украина утратила даже ту ее незначительную долю, которая была у нее после Майдана.

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Это, извините, уже полная утрата суверенитета и независимости.

- Сейчас в разгаре «война» вакцин от COVID-19. Какая роль в этой борьбе отведена Украине?

— Попрошайки. Мы же видим, что Украину на самом деле лишили возможности приобретать, получать российскую вакцину, тем более производить ее в Харькове, как предлагали российские представители и украинские политики.

При этом ничего другого не предложили. Все, что сейчас делает президент Зеленский, — это поручает своим дипломатам всюду клянчить, просить, выпрашивать, вымаливать вакцину, где бы то ни было.

Время парадоксов кончилось. Как выросла на Украине смертность от коронавируса и как это скрывает статистика © REUTERS, Gleb Garanich

Украинские власти говорят, что у них есть график, у них предусмотрено бесплатное вакцинирование для самых уязвимых слоев населения, но ведь то, что они по программе получат вакцину в январе-феврале следующего года, не подкреплено никакими, даже устными, договоренностями.

То есть программа есть, график есть, хронология есть, только вакцины нет. И где ее взять — никто не знает.

COVAX еще даже не приступил к приобретению этих вакцин, мало того, из трех вакцин, которые запланировал себе COVAX, только лишь одна на днях получает лицензирование в первых странах. И не факт, что пройдет все испытания, для того чтобы попасть в программу.

А две другие запланированные вакцины — они еще, как я понимаю, на стадии тестирования, и не факт, что они закончат это тестирование успешно. Так что это перспектива уж точно не первого квартала следующего года, как обещают Зеленский и Степанов.

- Зеленский пришел к власти с обещанием мира в Донбассе, но пока что мы наблюдаем хрупкое перемирие или даже временами обострение. Что ему мешает выполнить своё предвыборное обещание?

— Ну, обострение — это тоже относительная вещь. Если сравнивать показатели прошлого года и тем более предыдущих годов с нынешним, то в общем-то определенный прогресс есть, действительно люди стали гибнуть меньше — и гражданское население, и военные. В этом плане все-таки какое-то, но перемирие наступило, а любой худой мир лучше доброй ссоры.

Так что в этом смысле можно говорить о некоторых сдвижках, но таких, мелких, а главное, что в любой момент они могут быть нарушены.

К сожалению, та риторика, которая в этом году звучала из уст Зеленского, свидетельствует о том, что он полностью перенял риторику Порошенко, что в общем-то и неудивительно, потому что влияние послов «Большой семерки» усилилось, а они своего мнения насчет войны в Донбассе, конечно же, не изменили.