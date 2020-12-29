Жители ДНР привычно справились с испытаниями, наложенными эпидемией коронавируса, так как из-за войны живут в условиях ограничений и лишений уже семь лет. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сказал в интервью изданию Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Мир столкнулся с комендантским часом, закрытием границ, рядом ограничений, что явилось шоком для миллионов людей. А мы в таких условиях живем седьмой год из-за войны. Ковид стал еще одним вызовом, с которым наши люди справляются с привычной стойкостью и завидным терпением», — подчеркнул Пушилин.

Он отметил, что медики выдерживают колоссальные нагрузки и сейчас эпидситуация в ДНР находится под контролем.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.