Он отметил, что, как и во всем мире, пандемия наложила отпечаток на все сферы жизни республики, при этом ДНР оказалась готова к испытаниям более других.
«Мир столкнулся с комендантским часом, закрытием границ, рядом ограничений, что явилось шоком для миллионов людей. А мы в таких условиях живем седьмой год из-за войны. Ковид стал еще одним вызовом, с которым наши люди справляются с привычной стойкостью и завидным терпением», — подчеркнул Пушилин.
Он отметил, что медики выдерживают колоссальные нагрузки и сейчас эпидситуация в ДНР находится под контролем.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.