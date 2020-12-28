Прошлое и будущее Донбасса связано с Россией - это фундаментальные столпы, дающие понимание причин всех тех судьбоносных событий, происходящих сейчас на донецкой земле, не сомневается глава ДНР Денис Пушилин

- Денис Владимирович, год 2020-й заканчивается. На ваш взгляд, какое событие в минувшем году оказало наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь ДНР? Почему?

— Для большинства государств символ уходящего года, к сожалению, одинаков, и название ему «коронавирус». Наша Республика не исключение. Пандемия наложила отпечаток на все сферы жизни, при этом мы оказались к испытаниям готовы, как ни удивительно, более других. Мир столкнулся с комендантским часом, закрытием границ, рядом ограничений, что явилось шоком для миллионов людей. А мы в таких условиях живем седьмой год из-за войны. Ковид стал еще одним вызовом, с которым наши люди справляются с привычной стойкостью и завидным терпением.

Наши медики выдерживают колоссальные нагрузки, выносят на себе всю тяжесть борьбы с ковидом. Перед угрозой коронавирусной опасности люди сплотились, хоть и вынуждены соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски на лицах. Мы выдержали и это испытание, эпидситуация в Республике находится под контролем. Очень надеюсь, что вакцинация заставит уйти в прошлое все неприятные проявления года, связанные с пандемией.

- Как вы считаете, если бы вы были в будущем автором учебника по истории Донбасса, как этот год вы определили в историческом развитии этого региона?

— Раз уж мы говорим о школьном учебнике, то детям интересны образные сравнения. Давая определение этому году, я назвал бы его временем распрямления плеч. Знаете, как русский богатырь перед большим походом встает и распрямляет плечи! Мы накопили силы и возможности, подготовили плацдарм для экономического роста и готовы к решительным позитивным переменам.

В политической сфере тоже есть предпосылки для улучшения ситуации. Неординарным событием этого года стало выступление министра иностранных дел Натальи Никоноровой на площадке СБ ООН. Впервые мы получили столь высокую международную трибуну. Украина в этом году усиленно демонстрировала риторику невозможности выполнить Минские соглашения, заявляла о наличии других планов, отличных от Комплекса мер. Благодаря политической поддержке Российской Федерации мы смогли представить свою позицию на уровне ООН, показать политикам разных стран несостоятельность Украины в Минском процессе. Уверен, наши дипломатические победы и в дальнейшем найдут свое развитие.

Появление доктрины «Русский Донбасс» — также важный момент для учебника истории, влияющий на содержимое самого предмета. Наше прошлое и будущее связано с Россией — это фундаментальные столпы, дающие понимание причин всех тех судьбоносных событий, происходящих сейчас на нашей земле.

Если говорить об экономике и социальной сфере, мы в этом году начали Программу восстановления и развития, выделив на это 6 млрд рублей, и справились с ней, наметив на следующий год еще более значительные объемы преобразований.

Мы усиленно работаем над созданием условий для развития промышленных предприятий. В машиностроении, например, мы занимаемся импортозамещением, перепрофилированием производств, в том числе и для увеличения объемов экспорта.

Все это очень обнадеживающие позитивные тенденции, и мы намерены в будущем году их расширять.

- Какие события и процессы 2020 года, возможно, не замеченные широкой публикой, могут иметь судьбоносное значение для Донбасса и для каждого донбассовца в будущем?

— Трудно у нас в Республике что-то не заметить — мы ведем очень открытую политику. Просто упомяну, с моей точки зрения, некоторые значимые события года, влияющие на вектор наших устремлений.

В апреле для жителей ДНР Госдумой были отменены госпошлины при получении паспорта РФ. Как это важно для нас, объяснять не нужно.

В уходящем году граждане Российской Федерации, проживающие в Республике, имели возможность принять участие в голосовании за поправки в Конституцию Российской Федерации.

Наши предприятия налаживают партнерские отношения с российским бизнесом. Есть уверенность, что в течение ближайших лет наша промышленность тем или иным способом впишется в мировые рынки.

То есть, несмотря ни на что, «караван идет». Наши связи с Россией с каждым днем все теснее.

- Зеленский пришёл к власти, обещая мир. Пока в Донбассе вместо мира — только хрупкое перемирие. Что мешает Зеленскому выполнить своё обещание?

— Уверен, Зеленский знает, что не в состоянии способствовать наступлению мира в Донбассе, как бы артистично он об этом ни заявлял. Мешает ему в этом многое. Самый значимый факт — Украина не субъектна, следовательно, Зеленский не самостоятелен в принятии решений. Так унизительно, как в сказке про Золушку, считать знаки внимания со стороны США, даже когда их нет, — значит показывать вассальную, заискивающую позицию Украины. А внутри страны Зеленскому не достает политической воли не оглядываться на националистов.

Придя к власти, он быстро понял, что на войну удобно списывать любые внутренние и внешние проблемы. Да и вообще, Донбасс с несколькими миллионами нелояльного населения — огромная проблема для киевских политиков. Поэтому мы не ждем от Зеленского никаких реальных действий по урегулированию конфликта. Их не может быть. Потому и Минский процесс буксует — Украина в этом заинтересована и делает все, чтобы он постоянно был в тупике.

- Вы гордитесь ДНР-2020?

— Прежде всего я горжусь своими земляками, и это отношение не зависит от того, какой год на дворе.

В 2014 году жители Донбасса смогли сделать невозможное — заявили о своем праве самим определять свою судьбу, а потом защитили свой выбор, достойно дав отпор украинским вооруженным формированиям. Как невероятные оценивают специалисты те темпы, с которыми создавались государственные институты, чтобы не допустить коллапса безвластия. Вопреки всему возрождали деятельность предприятий в условиях сплошных форс-мажорных обстоятельств. Уходящий год демонстрирует, как Республика может сплоченно противостоять распространению коронавируса.

Не скрою, что чувство гордости омрачает тот факт, что наши мужественные и стойкие люди достойны совсем иного уровня жизни, чем сейчас. Если даже в условиях войны и непризнанности наши предприятия умудряются выживать, то при нормальных условиях Донбасс сразу догонит и перегонит конкурентов, как не раз бывало за его доблестную трудовую историю. И наша земля опять будет процветать.

Уверен, что в тех учебниках, о которых вы упоминали, этот период будет вписан как героическое стояние народа Донбасса за Русский мир.