Дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея проверит информацию о возможном участии председателя Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова в драке с активистом Романом Бондаренко. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на Белорусский фонд спортивной солидарности

Белорусский политик сказал, как отреагировали силовики на гибель Романа Бондаренко © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк Роман Бондаренко 11 ноября пострадал в стычке с неизвестными, которые приехали в один из минских дворов, известный среди противников действующей власти как «площадь перемен» снимать бело-красные ленты. Позднее он скончался в больнице.

Оппозиционные Telegram-каналы утверждают, что на месте драки видели человека, похожего на Дмитрия Баскова.

Фонд спортивной солидарности призвал IIHF привлечь Баскова к дисциплинарной ответственности. Сам глава белорусской федерации хоккея подозрения в свой адрес отвергает, заявляя при этом, что всегда был сторонником действующего президента.

В ответном письме о IIHF уведомила, что дисциплинарная комиссия начала расследование относительно председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.