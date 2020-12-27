Президентские выборы в Молдавии ознаменовали возвращение в политику прозападных сил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал молдавский политолог Корнел Чуря

«Мне кажется, президентские выборы оказали наибольшее влияние на расстановку сил, политику, жизнь молдаван. Они ознаменовали возвращение в политику правых прозападных сил. И это наступление правых сил продолжается. Весь этот процесс, не просто выборы, вызвал отставку правительства, которое поддерживали левые пророссийские силы. И все движется к досрочным парламентским выборам, которые, возможно, наступят в 2021 году», — сказал эксперт.

Корнел Чуря об итогах 2020 года: Молдавия находится в преддверии значительных событий © © Sputnik / Rodion Proca

В четверг, 24 декабря, Майя Санду официально вступила в должность президента Молдавии. Церемония инаугурации состоялась во Дворце Республики.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, кандидат от партии «Действие и солидарность» Санду набрала 57,75% голосов.

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