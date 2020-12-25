Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года. Одним из самых значимых событий для Молдавии в этом году стали президентские выборы, считает политолог Корнел Чуря

- Корнел, как вы считаете, какое событие в 2020 году стало самым значимым для Молдавии?

— Ну, кроме пандемии, потому что она, конечно, полностью изменила жизнь Молдовы, мне кажется, президентские выборы оказали наибольшее влияние на расстановку сил, политику, жизнь молдаван. Они ознаменовали возвращение в политику правых прозападных сил. И это наступление правых сил продолжается. Весь этот процесс, не просто выборы, вызвал отставку правительства, которое поддерживали левые пророссийские силы. И все движется к досрочным парламентским выборам, которые, возможно, наступят в 2021 году.

Чуря рассказал, к чему приведет прозападная позиция Санду © © Sputnik / Rodion Proca

- Как, по-вашему, Игорь Додон справился с трудностями 2020 года?

— Этот год был сложным для Додона, и многие его планы не были реализованы, он совершенно иначе в 2019 году намечал себе, как пройдет 2020-й. Он надеялся на серьезную финансовую помощь извне, что позволило бы ему реализовать массу инфраструктурных и социальных проектов. И это было бы возможно, если бы в 2020 году не наступила пандемия, что урезало финансовые возможности государства. Ну и, конечно, правая оппозиция подсобила, заблокировав российский кредит в 200 миллионов, который Россия хотела дать в конце весны — начале лета.

Поэтому отсутствие фондов, финансовых возможностей, конечно, скомпрометировало его политические устремления и не дало им развиться. Поэтому частично из-за этого он проиграл выборы. Можно сказать, что ему не повезло в 2020 году. Я думаю, что он будет вспоминать этот год если не с содроганием, то с определенной неудовлетворенностью.

- Как с приходом Санду к власти изменятся отношения Молдавии с другими странами? С Россией?

— Исходя из ее инаугурационной речи, вроде как она постарается вести сбалансированную взвешенную политику, правда, в отличие от Додона, будет ставить акцент на взаимоотношения с Западом, а не с Россией.

Украина и Молдавия: теперь дружить — против России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

То есть намерения у Майи Санду в принципе благородные, она понимает, что правый президент может сохранить свои политические позиции только в том случае, если будет внимательно и доброжелательно относиться и к левоцентристскому электорату. Но мне кажется, что будет очень сложно ей удержаться на этих позициях. Я думаю, что в течение первой половины этого года она попытается быть «президентом всего народа», но уже начиная со второй половины 2021 года ее будет тянуть «вправо», к прозападным силам, и она не сможет оставаться нейтральной.

В принципе и сам Додон в конце своего мандата, особенно в электоральный период, да и после него уже не мог удержать эту позицию.