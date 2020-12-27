Международное сообщество и часть граждан Белоруссии недооценили эффективную политику республики по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский сказал в интервью изданию Украина.ру

Дзермант рассказал, какова сейчас в Белоруссии ситуация со второй волной коронавируса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Опыт белорусской системы здравоохранения еще не изучен нашими союзниками и международным сообществом в целом. Практика Белоруссии показала, что противодействие коронавирусу можно было выстраивать иначе, не обрекая на страдания здоровых людей», — отметил Шпаковский.

Белоруссия была единственной европейской страной, не объявлявшей карантин на фоне пандемии коронавируса. На сегодняшний день в стране зафиксирована 181 тысяча случаев заражения, из которых 159,5 тысячи человек выздоровели, а 1,3 тысячи скончались.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.