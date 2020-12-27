Он подчеркнул, что белорусы не перенесли тех тягот и лишений, которые понесли другие народы вследствие наложенных ограничений, необходимость которых объяснялась властями борьбой с пандемией.
«Опыт белорусской системы здравоохранения еще не изучен нашими союзниками и международным сообществом в целом. Практика Белоруссии показала, что противодействие коронавирусу можно было выстраивать иначе, не обрекая на страдания здоровых людей», — отметил Шпаковский.
Белоруссия была единственной европейской страной, не объявлявшей карантин на фоне пандемии коронавируса. На сегодняшний день в стране зафиксирована 181 тысяча случаев заражения, из которых 159,5 тысячи человек выздоровели, а 1,3 тысячи скончались.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.