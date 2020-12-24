Об этом директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Александр, войдет ли 2020 год в белорусские учебники истории?
— 2020 год войдет в учебники белорусской истории хотя бы потому, что в этом году прошли президентские выборы. Как и другие политические кампании, 2020 год также будет отмечен.
Кроме того, Белоруссия не находится в вакууме от остального мира, понятно, что пандемия коронавируса, ее социальные, экономические, политические последствия в будущих учебниках истории также будут отражены.
- Разве не политический кризис сподвиг высшее руководство страны сделать ряд заявлений относительно скорого реформирования политической системы?
- Лукашенко еще несколько лет назад говорил о Конституционной реформе, в том числе говорил о 2019 годе, который предшествовал выборам. То есть необходимость конституционной реформы в Белоруссии созрела давно. Это логично из соображений преемственности власти. Первый президент Белоруссии находится у власти с 1994 года.
Хотя бы исходя из своего возраста, он должен задумываться о преемственности того курса, который он заложил. Естественно, что система думает о сохранении стабильности, суверенитета, поэтому конституционные преобразования предполагались и до президентских выборов. Может быть, ситуация, которая произошла после президентских выборов, несколько ускорила по срокам, но привязывать идею реформы Конституции к протестному движению или к давлению наших российских союзников, как об этом пишут несведущие публицисты, на мой взгляд, несерьезно.
- Если речь о конституционной реформе идет давно, почему же она до сих пор не произошла?
— Во-первых, для проведения реформы необходимо назначение общенационального референдума. А во-вторых, чтобы разработать контуры этой реформы, необходимо время для привлечения специалистов в области конституционного права, политического устройства. Необходимо провести общественные обсуждения, чтобы понять, какого рода изменения нужны, чтобы укрепить государство, а не разбалансировать его, как в свое время сделал Михаил Сергеевич Горбачев, когда затеял так называемую перестройку в СССР.
Страховка от нового Горбачева — это время, которое затрачивается белорусским государством на подготовку конституционной реформы. Мое глубокое убеждение, что нельзя с кондачка подходить к этим вопросам и спешить.
Во-первых, спешить некуда. Силам, которые олицетворяют собой оппозицию и находятся под внешним контролем, никакие реформы не нужны. Им нужна политическая власть для разворота нашей страны в сторону Запада, приватизации государственных активов и навязывания внутренней политике националистического нарратива. Поэтому надеяться на то, что кого-то можно успокоить этой реформой, бессмысленно.
Реформа не проводится с этой целью, она проводится для укрепления государства, устранения системных ошибок, которые накопились за 25 лет, и модернизации основного закона страны, который будет отвечать реалиям современного мира.
- Каких ошибок могло бы избежать руководство страны, в частности, Александр Лукашенко, в этом году?
— Я бы назвал несколько системных ошибок государства. В первую очередь это информационная сфера. Белорусское государство пренебрегало развитием мощных информационных ресурсов, а уж тем более не обращало внимание на поведение в качестве самостоятельных игроков в информационном поле так называемых новых медиа, Telegram- и YouTube-каналов.
Вторая серьезная ошибка — это легкомысленный подход к проведению политической кампании. Президент продолжал работать на своем месте, и в Белоруссии так воспринимается, что эффективная работа главы государства — это и есть его кампания. Но в этом году Белоруссия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением с использованием информационных технологий и психологических манипуляций. В этой ситуации государству следовало бы вести себя более активно с точки зрения пиара и собственных политических технологий.
Третья ошибка относится к социальной сфере. В 2020 году была проведена реформа оплаты труда работникам бюджетных организаций. Оказалось, что в самой реформе был заложен механизм, по которому в первую очередь работники сферы образования серьезно потеряли в доходах, корректировка этой ситуации заняла четыре месяца.
Это ошибки не Лукашенко, это ошибки государственной власти и системы в целом. В целом надо констатировать, что этот год Лукашенко завершает победителем.
- Сообщения о политических событиях в Белоруссии возглавляли новостные ленты информационных агентств, но может быть, какие-то аспекты жизни республики остались за кадром?
— Я бы сказал, что белорусские новости, слава тебе Господи, не возглавляют новостные ленты. Людей, находящихся в Белоруссии, это очень радует, потому что в том ключе, в котором Белоруссия возглавляла новостные ленты, вовсе не нужно получать пиар и славу государству.
Что касается событий внутренней жизни, то я бы отметил недооцененную международным сообществом и частью граждан нашей страны эффективную политику Белоруссии по противодействию коронавирусной инфекции.
В отличие от других стран белорусы не перенесли тех тягот и лишений, которые понесли другие народы вследствие наложенных ограничений, необходимость которых объяснялась властями борьбой с пандемией. В Белоруссии таких ограничений не было и нет.
Опыт белорусской системы здравоохранения еще не изучен нашими союзниками и международным сообществом в целом. Практика Белоруссии показала, что противодействие коронавирусу можно было выстраивать иначе, не обрекая на страдания здоровых людей.
- Чего вы ждете от наступающего года как гражданин Белоруссии?
— Я жду стабильности, качественных преобразований нашей государственной системы, которые сделают нашу систему более транспарентной, способной адаптировать любые сигналы, чтобы не допускать ситуации, подобной той, которая возникла после выборов.
С международной точки зрения жду развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. На мой взгляд, ЕАЭС пора выбираться из коротких штанишек. Элиты должны принять окончательное решение о том, что мы создаем экономический союз с перспективой его трансформации в союз военно-политический, когда ОДКБ станет организацией этого союза. Жду дальнейшего расширения ЕАЭС, развития сотрудничества с Узбекистаном.
Будущее Белоруссии напрямую зависит от развития евразийской интеграции, от того, сможет ли ЕАЭС стать полноценным интеграционным блоком, с которым будут считаться, пространством, где будут соблюдены все четыре свободы, принятые для экономических союзов, — свобода передвижения людей, товаров, услуг и капиталов.
Это важно не только для Белоруссии, но и для нашего совместного будущего.