Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года. По мнению белорусского политолога Александра Шпаковского, в 2020 году белорусское государство допустило несколько системных ошибок

Об этом директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Александр, войдет ли 2020 год в белорусские учебники истории?

— 2020 год войдет в учебники белорусской истории хотя бы потому, что в этом году прошли президентские выборы. Как и другие политические кампании, 2020 год также будет отмечен.

Кроме того, Белоруссия не находится в вакууме от остального мира, понятно, что пандемия коронавируса, ее социальные, экономические, политические последствия в будущих учебниках истории также будут отражены.

- Разве не политический кризис сподвиг высшее руководство страны сделать ряд заявлений относительно скорого реформирования политической системы?

- Лукашенко еще несколько лет назад говорил о Конституционной реформе, в том числе говорил о 2019 годе, который предшествовал выборам. То есть необходимость конституционной реформы в Белоруссии созрела давно. Это логично из соображений преемственности власти. Первый президент Белоруссии находится у власти с 1994 года.

Александр Шпаковский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

- Если речь о конституционной реформе идет давно, почему же она до сих пор не произошла?

— Во-первых, для проведения реформы необходимо назначение общенационального референдума. А во-вторых, чтобы разработать контуры этой реформы, необходимо время для привлечения специалистов в области конституционного права, политического устройства. Необходимо провести общественные обсуждения, чтобы понять, какого рода изменения нужны, чтобы укрепить государство, а не разбалансировать его, как в свое время сделал Михаил Сергеевич Горбачев, когда затеял так называемую перестройку в СССР.

Страховка от нового Горбачева — это время, которое затрачивается белорусским государством на подготовку конституционной реформы. Мое глубокое убеждение, что нельзя с кондачка подходить к этим вопросам и спешить.

Во-первых, спешить некуда. Силам, которые олицетворяют собой оппозицию и находятся под внешним контролем, никакие реформы не нужны. Им нужна политическая власть для разворота нашей страны в сторону Запада, приватизации государственных активов и навязывания внутренней политике националистического нарратива. Поэтому надеяться на то, что кого-то можно успокоить этой реформой, бессмысленно.

Реформа не проводится с этой целью, она проводится для укрепления государства, устранения системных ошибок, которые накопились за 25 лет, и модернизации основного закона страны, который будет отвечать реалиям современного мира.

- Каких ошибок могло бы избежать руководство страны, в частности, Александр Лукашенко, в этом году?

— Я бы назвал несколько системных ошибок государства. В первую очередь это информационная сфера. Белорусское государство пренебрегало развитием мощных информационных ресурсов, а уж тем более не обращало внимание на поведение в качестве самостоятельных игроков в информационном поле так называемых новых медиа, Telegram- и YouTube-каналов.

Алексей Дзермант: Уходящий год стал эпохальным в истории Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

Третья ошибка относится к социальной сфере. В 2020 году была проведена реформа оплаты труда работникам бюджетных организаций. Оказалось, что в самой реформе был заложен механизм, по которому в первую очередь работники сферы образования серьезно потеряли в доходах, корректировка этой ситуации заняла четыре месяца.

Это ошибки не Лукашенко, это ошибки государственной власти и системы в целом. В целом надо констатировать, что этот год Лукашенко завершает победителем.

- Сообщения о политических событиях в Белоруссии возглавляли новостные ленты информационных агентств, но может быть, какие-то аспекты жизни республики остались за кадром?

— Я бы сказал, что белорусские новости, слава тебе Господи, не возглавляют новостные ленты. Людей, находящихся в Белоруссии, это очень радует, потому что в том ключе, в котором Белоруссия возглавляла новостные ленты, вовсе не нужно получать пиар и славу государству.

Самоизоляция Белоруссии. Как в РБ переживают запрет на выезд из страны © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В отличие от других стран белорусы не перенесли тех тягот и лишений, которые понесли другие народы вследствие наложенных ограничений, необходимость которых объяснялась властями борьбой с пандемией. В Белоруссии таких ограничений не было и нет.

Опыт белорусской системы здравоохранения еще не изучен нашими союзниками и международным сообществом в целом. Практика Белоруссии показала, что противодействие коронавирусу можно было выстраивать иначе, не обрекая на страдания здоровых людей.

- Чего вы ждете от наступающего года как гражданин Белоруссии?

— Я жду стабильности, качественных преобразований нашей государственной системы, которые сделают нашу систему более транспарентной, способной адаптировать любые сигналы, чтобы не допускать ситуации, подобной той, которая возникла после выборов.

Андрей Суздальцев: В Белоруссии идет создание подпольного государства © Владимир Трефилов

Будущее Белоруссии напрямую зависит от развития евразийской интеграции, от того, сможет ли ЕАЭС стать полноценным интеграционным блоком, с которым будут считаться, пространством, где будут соблюдены все четыре свободы, принятые для экономических союзов, — свобода передвижения людей, товаров, услуг и капиталов.

Это важно не только для Белоруссии, но и для нашего совместного будущего.