Певица Валерия 25 декабря разместила у себя в Instagram поздравление с Рождеством, за что была раскритикована подписчиками, ведь этот праздник в России отмечают 7 января. В ответ исполнительница нагрубила фанатам

Певица разместила на своей странице поздравление с Рождеством, но в ответ получила не только взаимные пожелания, но и критику.

«Мы никогда и никого не поздравляли с католическим Рождеством, а сейчас у наших шоу-бизнесменов все дети в Европе, вот и празднуют вместе с детьми», «Вообще в России Рождество справляют 7 января. Любите свою Родину и ее праздники», — отреагировали подписчики артистки.

Назван заработок украинских артистов в новогоднюю ночь © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Что с головой у людей? Я в шоке! Католики не заслуживают поздравлений? Наша страна многоконфессиональная. Что за мракобесие! Просто стыдно за Вас, честное слово», — написала она.

В СМИ Рождество 25 декабря называют католическим, хотя это не совсем так: вместе с католиками в этот день празднуют также православные 11 из 15 поместных церквей, а также некоторые протестанты, которые живут по григорианскому календарю.

Ранее Валерии предлагали выступать в новогоднюю ночь 2020-2021 на корпоративе за 8,5 млн рублей. Сначала Валерия согласилась, но позже отказалась, «потому что боится заболеть» коронавирусом, и вернула деньги.

При этом ее супруг продюсер Иосиф Пригожин заявил, что она поступила благородно, потому что по условиям контракта имела право не возвращать гонорар.

Ранее супруги жаловались на сложное материальное положение из-за отмены концертов, за что их коллега музыкант Сергей Шнуров назвал Валерию «холеной моськой», Пригожин пригрозил его избить в ответ.