Затянувшийся конфликт между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным получил продолжение. После очередного обмена колкостями супруг певицы Валерии пригрозил коллеге физической расправой, пишет газета «Дни.ру» 15 декабря

Украинские актеры согласились на постельные сцены у Шнура — видео © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Ранее певец уже высмеял коллег за отдых во время карантина в Дубае, куда супруги улетели после того как активно сетовали на свое бедственное финансовое положение.

«Шашлычки лежат на блюде, в окнах плещутся моря. Жалко их, конечно, людям, чем помочь?— все говорят», — написал Шнуров.

Но на этот раз оскорбило Пригожина высказывание лидера «Ленинграда» в котором он назвал Валерию «сытой моськой», которая жалуется.

«Лучше быть сытой моськой, чем блохастой дворнягой. Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично», — ответил продюсер.

По его мнению, Шнурову стоило бы извиниться перед женщиной. Пригожин утверждает, что его оппонент хорошо понимает «что можно, а что нельзя» и поэтому нападает далеко не на всех артистов.

Ранее на пошатнувшееся финансовое положение жаловались певец Валерий Меладзе и юмористка Елена Воробей, а стриптизер Сергей Глушко, он же Тарзан, заявил, что селебрити, в отличие от пенсионеров, не могут рассчитывать на пенсию во время карантина, а «ни копейки не имеют».