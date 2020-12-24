Принятие ряда законов под давлением Европы, демарши Будапешта в Закарпатье, очереди гастарбайтеров на границе с Польшей – все это свидетельствует о потере Украиной суверенитета. Об этом сказал политолог и телеведущий из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Прежде всего, напомнил политолог, под давлением Международного валютного фонда был принят закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Кроме того, добавил он, из-за арбитражного решения Европейского союза Украина не сможет полностью ограничить экспорт леса-кругляка, таким образом теряя контроль над природными ресурсами.

Также Вышинский отметил «демарши Венгрии в Закарпатье», участившиеся в последнее время.

«Флаги Венгрии, реющие на местных советах, исполнение венгерского гимна во время сессий, участие должностных лиц соседнего государства в избирательном процессе, выдача паспортов жителям самой западной украинской области — это жесты, которыми Киеву указывают место в особо унизительной форме», — сказал он.

При этом, по словам политолога, очереди украинских гастарбайтеров у границы с Польшей, как ничто другое, продемонстрировали масштаб экономической зависимости Украины от западного соседа.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.