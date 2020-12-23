Киев стремительно теряет контроль над ситуацией на местах в пользу местных элит, а также суверенитет над природными ресурсами страны в пользу Европы, считает политолог и телеведущий из Черновцов

— Святослав, главными событиями 2020 года для всей Украины стали эпидемия коронавируса и местные выборы. Какие особенности эти два сюжета имели в западной части страны?

— Оба события показали тенденцию ослабления центральной власти. Это было понятно ещё летом, когда один за другим мэры западноукраинских городов начали бойкотировать карантинные ограничения и критиковать действия правительства и президента. Одно дело слова, другое — реальный саботаж и демонстративное неподчинение Киеву. Что хуже всего — местные власти делали это, чувствуя поддержку широких кругов населения. Для центра это катастрофа, так как означает стремительную потерю легитимности в глазах избирателя.

Двоевластие и безвластие в Запорожье. Как в области возникли сразу две «народные республики» © 061.ua Сергея Осачука. Во всех остальных областях партия, ранее претендовавшая на моновласть во всей стране, утратила даже то немногое, на что она могла рассчитывать на Западной Украине. И это прекрасно чувствуют местные элиты, которые создали широкие антипрезидентские коалиции и показательно «задвинули» даже те сильные фигуры, которых поддерживает Офис президента.

Именно это произошло в Черновцах, где депутаты, невзирая на прямое давление Киева и силовиков, «прокатили» выдвиженца «Слуги народа» на пост главы областного совета. Второй акт, очевидно, разыграют во Львове, где возможно досрочное прекращение полномочий мэра Андрея Садового, на которого поставили у Владимира Зеленского.

— Какие ещё события, кроме двух вышеупомянутых, были важными для Западной Украины в уходящем году?

— Действительно, важнейшее событие года для региона вовсе не политическое — это летнее наводнение. Оно показало, что со времени паводка 2008 года государство не сделало ровным счетом ничего: ни для предотвращения и защиты от подобных инцидентов, ни даже для ликвидации последствий всех предыдущих катастроф. А ведь с того времени в стране сменились четыре президента! Более того: предпосылки подобных бедствий именно в последние годы достигли апогея.

Битва за Одессу: как и почему Одесский облсовет разделился пополам © masterokblog.ru

О потере суверенитета свидетельствуют и демарши Будапешта в Закарпатье, которые в этом году участились как никогда. Флаги Венгрии, реющие на местных советах, исполнение венгерского гимна во время сессий, участие должностных лиц соседнего государства в избирательном процессе, выдача паспортов жителям самой западной украинской области — это жесты, которыми Киеву указывают место в особо унизительной форме.

Несколько иным способом, но не менее унизительным это делала Варшава весной во время первого карантина. Многокилометровые очереди украинских гастарбайтеров по обе стороны границы, как ничто другое, продемонстрировали масштаб экономической зависимости Украины от западного соседа, который превратился в главного работодателя наших граждан. Святослав Вышинский: кто он © Facebook, Філософ Вишинський

— Владимир Зеленский назван как политиком 2020 года на Украине, так и разочарованием года. А кем, по-Вашему, стал президент для Западной Украины в уходящем году?

— Большая часть Западной Украины и не была очарована Зеленским изначально: здесь остались сильны позиции «Свободы», «Европейской солидарности», «Голоса» и местных политических проектов. Однако разгромные цифры на выборах в городские, областные и районные советы даже в тех областях, где президент раньше побеждал с огромным отрывом, говорят о том, что от его личного рейтинга почти ничего не осталось. Следовательно, его партия, которая всего год назад могла сформировать монобольшинство в местных советах, в 2020-м оказалась даже не вторым, а порой и не третьим по счету миноритарным партнером. Это прямое следствие того, что Зеленский не выполнил своих главных обещаний.

Единственное, что немного укрепило его рейтинг накануне выборов, — это форсированная и демонстративная реконструкция мостов и дорог после летнего наводнения, которая добавила «Слуге народа» несколько процентов на выборах в ряд областных советов. С другой стороны, вся эта показная деятельность происходила за счет денег, изъятых из коронавирусного фонда, — на фоне полуразрушенной системы здравоохранения и уничтоженной карантином сферы услуг, которая является экономическим двигателем западного региона страны.

— Местные выборы стали в западноукраинских областях настоящим триумфом «местных партий». С другой стороны, новые яркие политики типа Олега Тягнибока или Андрея Садового так и не появились. С чем это связано?

— Украина пребывает в состоянии социальной деградации, мы «доедаем» советское наследие, включая воспитанные ещё Советским Союзом кадры. Это касается и политики, и практически всех сфер жизнедеятельности — в стране острая нехватка профессионалов, а уничтоженная система образования не способна производить новых. Поэтому нет и не будет ярких политиков — молодое поколение «соросят» и грантоедов, выращенных на западные деньги, оказалось «неликвидом», не способным ни к политике, ни к государственному управлению. А национальные кадры мы не воспитали, что бросается в глаза даже на уровне местных советов, где правят бал откровенные дилетанты.

— Впервые за много лет областной совет — Волынский — выразил недоверие назначенному Киевом губернатору, причём сделано это более чем 2/3 голосов. За этим, согласно Конституции, должна последовать отставка чиновника — однако никакой реакции президента нет. Будут ли киевские власти и дальше игнорировать Основной закон и можно ли ожидать подобных решений других облсоветов Западной Украины?

— Сейчас подобный сценарий прорабатывается в Черновицком областном совете. Антипрезидентское большинство, взявшее в нём верх, поставило Офису президента негласное условие — отставку действующего губернатора Сергея Осачука, которого Зеленский неоднократно называл одним из лучших глав ОГА в Украине. И дело не в личности Осачука, которого действительно можно считать лучшим буковинским губернатором эпохи независимости, — дело в Зеленском.

Святослав Вышинский: Местные феодалы на Украине будут использовать «штыки» киевских элит © Facebook, Святослав Вишинський

— После местных выборов 2015 года Вы были автором исследования «Как мог бы выглядеть парламент Западной Украины» — на основании партийного представительства в областных советах региона. Сейчас формирование фракций и руководства этих органов завершено — последним собрался как раз Черновицкий облсовет. В общих чертах, как мог бы выглядеть парламент — или Сейм — Западной Украины в 2020 году?

— За 5 лет расклад сил в регионе практически не изменился. Большинство в руках правых сил, чей вес даже вырос благодаря ошеломляющим успехам «Свободы» в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Вместе с «Европейской солидарностью» националисты перехватили электорат «Народного фронта» Арсения Яценюка и прошлого воплощения Блока Петра Порошенко. Заметно укрепились бы лишь позиции Игоря Коломойского посредством проекта «За будущее». Но главное — отдельную скрипку сыграли бы местные партии, которые в таком воображаемом парламенте, вероятно, заняли бы нишу внефракционных групп.

То есть в регионе налицо усиление националистической повестки, а также ослабление так называемых «соросят» и либеральных проевропейских сил, чье место ранее уверенно занимала «Самопомощь» Андрея Садового, а ныне отчасти перехватила партия «Слуга народа». Это говорит о консервации западноукраинского электората и в каком-то смысле о росте европессимистических настроений. Ведь такой подход к европейским ценностям имеет мало общего с реалиями Евросоюза и, скорее, сближает Украину с «консервативными диссидентами» Восточной Европы вроде Венгрии и Польши, с которыми мы уже успели рассориться.