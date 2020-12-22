Скворцов напомнил об иконе Божией Матери «Порт-Артурская», подаренной боснийским сербам русскими казаками в 21-м веке. По его словам, этот образ находится в построенном Эмиром Кустурицей храме боснийского Вышеграда.
Публицист подчеркнул, что создают иконы люди Церкви, православные, которые не разделяют Церковь по государственным границам.
Поэтому законный собственник церковной святыни вправе распоряжаться ей по своему усмотрению, отметил Скворцов. Церковь же для православных является «единой и соборной», сказал он.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
Ранее председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик подарил главе российского МИДа Сергею Лаврову икону, сообщив, что ей 300 лет и она якобы была найдена в Луганске.
В ответ Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране». МИД Украины назвал икону объектом культурного наследия страны.
В российском МИДе выразили готовность вернуть икону дарителям.
В Минкульте Украины сообщили, что на иконе печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, и заявили, что направят запросы в музеи и правоохранительные органы для установления происхождения и перемещений иконы.