Иконы созданы людьми Церкви, и законный собственник церковной святыни вправе распоряжаться ей по своему усмотрению. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал киевский православный публицист Дмитрий Скворцов

Скворцов напомнил об иконе Божией Матери «Порт-Артурская», подаренной боснийским сербам русскими казаками в 21-м веке. По его словам, этот образ находится в построенном Эмиром Кустурицей храме боснийского Вышеграда.

Публицист подчеркнул, что создают иконы люди Церкви, православные, которые не разделяют Церковь по государственным границам.

История с подаренной Лаврову украинской иконой привела в Одессу © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

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Ранее председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик подарил главе российского МИДа Сергею Лаврову икону, сообщив, что ей 300 лет и она якобы была найдена в Луганске.

В ответ Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране». МИД Украины назвал икону объектом культурного наследия страны.

В российском МИДе выразили готовность вернуть икону дарителям.

В Минкульте Украины сообщили, что на иконе печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, и заявили, что направят запросы в музеи и правоохранительные органы для установления происхождения и перемещений иконы.