Как сообщала Украина.ру, икона, которую получил в дар глава МИД РФ во время визита в Боснию и Герцеговину, будет возвращена

Подаренная Лаврову икона вернется в Боснию и Герцеговину © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Сергею Лаврову 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. По словам Додика, подаренной иконе 300 лет, якобы она была найдена в Луганске.

После этого посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране». МИД Украины назвал икону объектом культурного наследия страны.

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», — сообщили в МИД РФ.

Но как икона из Луганска могла оказаться в Европе? С этим вопросом Украина.ру обратилась к киевскому православному публицисту Дмитрию Скворцову. Дмитрий Скворцов: кто он © из личного архива Дмитрия Скворцова

— Знаете, несколько лет назад ваш же сайт рассказывал об иконе Божией Матери «Порт-Артурская». Она пребывала в построенном Эмиром Кустурицей храме боснийского Вышеграда. Образ этот уже в нашем веке был подарен боснийским сербам русскими казаками.

Подаренная Лаврову в Сараево икона возмутила Украину © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

- Но всё же и в России, и на Украине, и в Боснии и Герцеговине церковь отделена от государства, а на иконе стоял инвентаризационный штамп УССР 1922 г.

— Ну так Украина ещё на заре своей незалежности была объявлена преемницей петлюровской УНР. Это РФ признана преемницей СССР, а значит, УССР включительно. Так что, как говорится, икона вернулась на родину.

Провидец Филипп Луганский давно предсказал: «Бедная моя Украина, поработят её иноземцы и все заводы займут» © stahanov.church.ua - Вы считаете, в МИД России поступили неправильно, возвращая икону дарителям?

— Думаю, в ответ на истерику Украины лучше было бы отправить икону в Луганскую епархию Московского патриархата. Где она и была обретена, когда никакой Украины и в австрийском проекте не было ещё. И Киев, и Москва ведь считают ЛНР частью Украины. Вот и требования Украины официально были бы выполнены, и православные Донбасса были бы благодарны, и боснийские сербы только порадовались бы за собратьев.

А так получается, что православная Россия по окрику из антиправославной ныне Украины «обидела» особо почитаемого чудотворца Николая именно в день его памяти — 19 декабря.