В субботу, 19 декабря, премьер Армении Никол Пашинян в своем телеобращении возложил на себя ответственность за поражение на войне в Карабахе.
«Внутриполитический кризис очень серьезный, и он нарастает. Со стороны власти наблюдается ослабление системы правления, в некоторых местах коллапс системы правления. Со стороны оппозиции наблюдается рост митингов и демонстраций. Смена власти очень вероятна», — завил политолог.
Он отметил, что оппозиция уже предъявила единого лидера во временном правительстве — Вазгена Манукяна.
Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.
Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий. После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский район и город Шуша.
После этого в Армении вспыхнули протесты оппозиции, участники которых обвинили Пашиняна в предательстве и потребовали его отставки.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.