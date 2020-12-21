После поражения в войне в Нагорном Карабахе в Армении наступил кризис системы правления, что чревато сменой власти. Об этом директор Института Кавказа Александр Искандарян сказал в интервью изданию Украина.ру

Военкор объяснила, почему Армения не признала независимость Карабаха © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Никол Пашинян в своем телеобращении возложил на себя ответственность за поражение на войне в Карабахе.

«Внутриполитический кризис очень серьезный, и он нарастает. Со стороны власти наблюдается ослабление системы правления, в некоторых местах коллапс системы правления. Со стороны оппозиции наблюдается рост митингов и демонстраций. Смена власти очень вероятна», — завил политолог.

Он отметил, что оппозиция уже предъявила единого лидера во временном правительстве — Вазгена Манукяна.

Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.

Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий. После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский район и город Шуша.

После этого в Армении вспыхнули протесты оппозиции, участники которых обвинили Пашиняна в предательстве и потребовали его отставки.

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