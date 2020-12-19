До сих пор неизвестно точное количество погибших во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, утверждает армянский политолог Александр Искандарян

Об этом директор Института Кавказа рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Александр Максович, насколько глубокие раны армянскому обществу нанесла война и поражение в ней, и как Армения будет справляться с последствиями конфликта?

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

В общем эта ситуация очень серьезного шока. Но шоки проходят, нация живет дальше, Армения и Карабах будут жить дальше, но трагедия останется в памяти.

- Никол Пашинян в своем телеобращении сегодня возложил на себя ответственность за поражение. Он заявил, что системные ошибки совершались на протяжении долгих лет. На ваш взгляд, какие именно ошибки, которые не позволили отстоять Карабах, допустила власть?

Пограничное состояние. В Армении ширятся протесты из-за границ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- Насколько серьезен внутриполитический кризис в Армении и произойдет ли смена власти вследствие него?

— Внутриполитический кризис очень серьезный, и он нарастает. Со стороны власти наблюдается ослабление системы правления, в некоторых местах коллапс системы правления. Со стороны оппозиции наблюдается рост митингов и демонстраций. Смена власти очень вероятна.

- Никол Пашинян приходил во власть под лозунгами борьбы с коррупцией. Что ему удалось сделать на посту премьер-министра за это время?

- Какая-то борьба с коррупцией продолжалась, особенно первое время после прихода господина Пашиняна и его команды.

- Была ли она успешной?

— Борьба с коррупцией не может быть успешной за три дня или даже за один год. Коррупция — это системное явление, борются с ней во всех странах мира. Борьба эта происходит десятилетиями.

Ожидать, что борьба с коррупцией может за несколько месяцев привести к каким-то потрясающим результатам нельзя.

- Можно ли сказать, что дни политической карьеры Пашиняна сочтены?

Выдавить Россию из Закавказья. Странные «совпадения» в последние дни © REUTERS, Stringer/File Photo Вазген Манукян. Посмотрим, как будут развиваться события, но это очень вероятно. Досрочные выборы будут другое дело, когда и как они буду проходить…

- Удалось ли разрешить кризис в Сюникском районе на юге Армении, связанный с определением границы? Какая там сейчас ситуация?

— Это не кризис именно в Сюникском регионе. Это общая проблема по всем границам Армении и Азербайджана, кстати, и Карабаха. Эти границы должны быть каким-то образом уточнены. Это серьезная задача, и в Сюнике я бы не сказал, что все решено.

Границы, которые не устанавливаются, не устраивают иногда армянскую, иногда азербайджанскую стороны. Там дороги и коммуникации проходят по территориям, которые остались в составе Азербайджана. Рельеф местности иногда таков, что трудно провести границы, иногда границы проходят по деревням и так далее. То есть эту проблему решить очень быстро не получится.