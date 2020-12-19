По его словам, для геополитических целей в этом направлении создана «Крымская платформа», обсуждается создание военной базы в Причерноморье и более активное экономическое участие других стран в развитии этого региона.
То есть Украина пытается интернационализировать ситуацию вокруг Крыма для давления на Российскую Федерацию.
«Надо понимать, что Британия и Турция заинтересованы в участии в такого рода форматах, потому что они тоже рассматривают это как инструмент давления на Россию и восстановления своего влияния в регионе, за который геополитические государства сражаются последнюю тысячу лет», — сказал эксперт.
Такая попытка может быть эффективной, Турция, Британия и другие страны с удовольствием будут участвовать в любых форматах, которые укрепят их влияние в этом регионе.
Конечно, это будет выглядеть как поддержка украинских инициатив, добавил Руслан Бортник.
Полностью интервью можно прочитать здесь.