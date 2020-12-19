Украина пытается активно разморозить черноморский и крымский театр противостояния с Россией и втянуть в него третьи страны: Турцию и Британию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Проблема на проблеме. Как война осложнила отношения Ирана с Турцией и Азербайджаном © AP, Vahid Salemi

То есть Украина пытается интернационализировать ситуацию вокруг Крыма для давления на Российскую Федерацию.

«Надо понимать, что Британия и Турция заинтересованы в участии в такого рода форматах, потому что они тоже рассматривают это как инструмент давления на Россию и восстановления своего влияния в регионе, за который геополитические государства сражаются последнюю тысячу лет», — сказал эксперт.

Такая попытка может быть эффективной, Турция, Британия и другие страны с удовольствием будут участвовать в любых форматах, которые укрепят их влияние в этом регионе.

Конечно, это будет выглядеть как поддержка украинских инициатив, добавил Руслан Бортник.

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