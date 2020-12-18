С приходом к власти в США Джо Байдена американо-украинские отношения начнут выстраиваться заново, но вектор их развития зависит от внутренней повести в Штатах. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Украинская шпилька еще может больно уколоть Байдена - политолог © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Дональда Трампа будет раскручивать тему украинской коррупции семьи Байдена.

«Если она окажется в повестке и будет долбить Байдена, то ему будет не с руки как-то задабривать Украину, так как это будет выглядеть так, будто он покупает лояльность у Украины, которая в ответ на это не будет расследовать дела. А может сложиться прямо противоположным образом», — отметил Погребинский.

Также, по его словам, важно, кто в США будет заниматься Украиной. Так, озвучивалось, что начальником Госдепа будет правнук эмигрировавшего из Киева в Нью-Йорк литератора Меира Блинкина, интервенционист, отличающийся русофобскими взглядами, Тони Блинкен. Тем не менее, как отметил политолог, несмотря на свои взгляды, он остается «типичным бюрократом», который будет следовать той линии, которую выработает вся команда, включая самого Байдена.

В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков проголосовала в пользу Байдена. Он призвал Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число «разгромным». Тем не менее Трамп результаты не признает и оспаривает, но пока ни один суд его не поддержал.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.