Во многих бывших республиках СССР плодами референдумов воспользовались элиты, а не простые граждане, считает политолог Марат Баширов

1 декабря Украина отметила 29-ю годовщину референдума 1991 года, более 90% участников которого поддержали независимость страны.

- Марат Фаатович, почему в то время идея о независимости была столь привлекательной для граждан Украины?

— Такие референдумы прошли не только на Украине. Это коснулось многих республик, которые входили в состав СССР. В тот момент всем казалось, что надо разбежаться по своим национальным квартирам и это принесет каждой республике большую выгоду.

Кость Бондаренко: Современную Украину создали Кучма, Мороз и крупный капитал © РИА Новости, Нина Зотина

Россия взяла на себя все, что касалось долгов СССР, ни одна республика не ушла с долгами. С другой стороны, все, что делается в России, дает гораздо больший уровень доходов и социальных гарантий гражданам РФ, чем тем же гражданам Украины. Хотя стартовые условия той же Украины по многим параметрам, в том числе и по отсутствию внешнего долга, были гораздо лучшими.

- То есть объективные предпосылки для построения успешного, экономически независимого государства у Киева были?

— Стартовые основы для развития экономики у Украины были более привлекательными, нежели у той же Белоруссии или Армении. Потому что у Украины была дееспособная промышленность, отличное транспортное расположение, есть выход к морю, западная граница с Евросоюзом, развитое сельское хозяйство. То есть было все, чтобы построить абсолютно благополучное государство, в котором люди зарабатывали бы больше, чем жители восточноевропейских государств.

Но оказалось все наоборот. В Венгрии все хорошо, а на Украине не очень, хотя у Венгрии нет выхода к морю и такого количества природных ресурсов.

- И как же объяснить этот удивительный дисбаланс?

— Очень просто. На Украине восторжествовало государство, которым управляют олигархи. Это то, чего смогла избежать Россия после прихода к власти президента Путина. А на Украине никакая власть недееспособна, несамостоятельна. Во-первых, есть внешнее управление, мы это видим в ситуации, связанной с Донбассом.

А второе, на Украине сложились мощные олигархические кланы, которые доминируют и в регионах, и в парламенте. Мы видели, как дерзко Зеленский брался за решение всех проблем, а потом его быстро поставили в то же стойло. А один олигарх даже возглавлял Украину — господин Порошенко.

- Были ли достижения у Украинского государства за 29-летний период, которые, на ваш взгляд, стоит упомянуть?

— Единственное достижение, которое надо признать, — они смогли сохранить целостность страны. Несмотря на то что есть конфликт в Донбассе, тем не менее страна не развалилась на удельные княжества с юридической точки зрения.

- Можете ли вы назвать достойных представителей украинской элиты, которые внесли свой вклад в развитие государства за годы независимости?

— Нет, не могу их назвать, потому что каждый действовал как хищник.

- Сейчас мы говорим о политиках и олигархах. А общественные деятели, деятели науки, культуры?

Алексей Зубец: Элиты Украины не смогли объяснить существование своего государства © Youtube / Алексей Зубец

Мы помним Шеремета, которого нельзя было называть пророссийским журналистом, но его убили, потому что у него был свой взгляд на то, что происходит на Украине. Еще один яркий представитель — Бузина, которого тоже убили. При желании в этот список можно добавить еще десяток имен.

- Какими вам видятся перспективы украинской государственности?

— Печальными, потому что никто не защищает построение социально ориентированного государства. Всем выгодна территория, которая, как это кажется иностранным модераторам, направлена на сдерживание России. Больше всех заинтересована в том, чтобы на Украине было все нормально, как это ни парадоксально, Россия. Но сейчас из нее создают образ врага, поэтому ждать на Украине перемен не стоит.

Страна будет нищать, экономика распадаться, через какое-то время перейдут к распродаже земли, и это будет финальная точка.

- В США к власти приходит большой «друг» Украины Джо Байден, у которого давние связи с украинскими олигархами. Отважится ли в новых условиях Киев на реализацию карабахского сценария в отношении народных республик Донбасса?

— Карабахского сценария нет, это глупая параллель. Потому что в Карабахе есть конфликт между двумя государствами, это Армения и Азербайджан. Никто не признал независимость Арцаха, и Армения в том числе.

Тем не менее Армения реально стояла за Арцах и не скрывала это. В этот конфликт включилась Турция и стала помогать Азербайджану возвращать территории, которые, как он считает, у него были несправедливо отвоеваны. Это кейс Карабаха.

Как Украина планирует использовать опыт Карабаха в небе Донбасса © Public domain

Тем не менее территории народных республик отделены. Там очень много граждан России, которые в настоящий момент имеют двойное гражданство. Россия — это сопереговорщик в «нормандском формате», кроме того, она оказывает гуманитарную помощь народным республикам. Но я совершенно не исключаю, что если вдруг Украина опять пойдет войной, то эта история, в отличие от карабахского сценария, может закончиться совершенно иначе.

Россия может признать эти территории в качестве независимых государств, и таких историй много в мире. История с Донбассом не уникальная и точно не карабахская параллель.

- Что же мешало Москве признать народные республики раньше?

— Сейчас нет смысла это делать. Пока все рассматривается как замороженный внутренний гражданский конфликт с элементами вооруженного противостояния на линии соприкосновения.

Годовщина Парижских договоренностей: что выполнено и близок ли мир в Донбассе © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Если Украина опять пойдет войной и там погибнут российские граждане, то ничего другого не останется, как только признать эти республики и помогать им, вводить туда миротворцев, чтобы остановить кровавую бойню.

Все понимают, что военного решения в Донбассе нет. Об этом недавно говорил начальник Генштаба ВСУ Хомчак. То есть если Украина пойдет войной, то будут многочисленные жертвы, но не будет победы ни у той, ни у другой стороны.