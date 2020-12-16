Украина не может сегодня прокормить всех людей, которые проживают на ее территории. Об этом сказал депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

По его словам, есть два пути решения этой проблемы. При этом первый — индустриализации и создания новых рабочих мест, чтобы создать баланс между работающими и неработающими — Украина, по мнению эксперта, не выберет, поскольку в современном мире с учетом пандемии и экономического кризиса это очень сложный путь.

«Геноцид - это то, что делают с украинцами сейчас, а не во время голода 30-х» - эксперт © из личного архива Олега Сифер-Седова

«То есть часть людей выдавить за пределы страны, часть людей умрет, часть не будет иметь доступа к медобслуживанию и т.д., ну и такими методами в ближайшие 10-15 лет привести в соответствие численность населения с тем экономическим потенциалом и количеством рабочих мест, которые есть на сегодняшний день в Украине», — рассказал он.

Килинкаров подчеркнул, что в 21-м веке такими методами пытаться решать такого рода задачи — это геноцид в современной форме.

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