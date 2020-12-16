По его словам, есть два пути решения этой проблемы. При этом первый — индустриализации и создания новых рабочих мест, чтобы создать баланс между работающими и неработающими — Украина, по мнению эксперта, не выберет, поскольку в современном мире с учетом пандемии и экономического кризиса это очень сложный путь.
Килинкаров предположил, что власти Украины выбрали путь депопуляции страны.
«То есть часть людей выдавить за пределы страны, часть людей умрет, часть не будет иметь доступа к медобслуживанию и т.д., ну и такими методами в ближайшие 10-15 лет привести в соответствие численность населения с тем экономическим потенциалом и количеством рабочих мест, которые есть на сегодняшний день в Украине», — рассказал он.
Килинкаров подчеркнул, что в 21-м веке такими методами пытаться решать такого рода задачи — это геноцид в современной форме.
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