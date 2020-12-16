По ее словам, Байдену не стоит перенимать пренебрежительный подход 44-го американского лидера Барака Обамы к России.
Хилл подчеркнула, что многие из ключевых задач, стоящих перед Байденом, потребуют сотрудничества с российскими властями. В таких сферах, как восстановление контроля над вооружениями, противодействие изменению климата и борьба с пандемией нового коронавируса администрации Байдена будет необходимо «найти возможность для этого», несмотря на имеющиеся разногласия.
Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Он набрал 302 голоса при необходимых для победы 270.
Накануне президент России Владимир Путин поздравил его с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».