Бывшая помощница президента США Дональда Трампа - Фиона Хилл дала избранному главе государства Джо Байдену совет насчет России. Об этом 15 декабря сообщило издание The New York Times

Лавров спрогнозировал отношения США и РФ при Байдене © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Барака Обамы к России.

Хилл подчеркнула, что многие из ключевых задач, стоящих перед Байденом, потребуют сотрудничества с российскими властями. В таких сферах, как восстановление контроля над вооружениями, противодействие изменению климата и борьба с пандемией нового коронавируса администрации Байдена будет необходимо «найти возможность для этого», несмотря на имеющиеся разногласия.

Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Он набрал 302 голоса при необходимых для победы 270.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил его с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».