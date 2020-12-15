Когда и верхушка государства, и народные массы утратили веру в возможность построения коммунистического общества, Советский Союз был обречен. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политик и общественный деятель Василий Волга

По словам Волги, Союз создавался как объединенная воля народов, направленная в «светлое будущее».

Поэтому утрата веры в возможность построить «светлое будущее» и отсутствие новой значимой идеи и стали главной причиной распада СССР, пояснил политик.

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«А когда над "светлым будущим" стали смеяться, когда даже наверху в него перестали верить, но ничего другого взамен не предложили, то пропала и сама цель. Живые же человеческие сообщества, без цели, их объединяющей, существовать не могут, они неизбежно разрушаются», — сказал Волга.

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