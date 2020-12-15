По словам Волги, Союз создавался как объединенная воля народов, направленная в «светлое будущее».
Поэтому утрата веры в возможность построить «светлое будущее» и отсутствие новой значимой идеи и стали главной причиной распада СССР, пояснил политик.
При этом в верхах еще изображали веру в коммунистические идеалы, а в народе уже ничего не изображали, попросту делились анекдотами про «кремлевских старцев», отметил он.
«А когда над "светлым будущим" стали смеяться, когда даже наверху в него перестали верить, но ничего другого взамен не предложили, то пропала и сама цель. Живые же человеческие сообщества, без цели, их объединяющей, существовать не могут, они неизбежно разрушаются», — сказал Волга.
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