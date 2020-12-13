Россию и Украину стравливают те же силы, которые разрушили СССР. Не добившись полной победы в 90-х годах прошлого века, они продолжают своё дело, и нам, если мы хотим сохраниться как исторический народ, надо научиться им противостоять. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политик и общественный деятель Василий Волга

— Василий, сейчас в связи с очередной годовщиной распада СССР много споров: мог ли Союз сохраниться и как бы мы в таком случае жили сегодня?

— Это очень странный вопрос. Мог ли «Титаник» не затонуть? Мог, если бы не встретил айсберг. Мог ли голкипер не пропустить пенальти в последнем матче? Мог, если бы прыгнул в другую сторону. Мог ли СССР не погибнуть? Мог, если бы процессы, которые привели к его гибели, двигались бы в противоположном направлении.

Если бы СССР не погиб, если бы он пережил кризис конца 1980-х годов, то мы бы жили сегодня в самой передовой стране мира. И это, конечно, при том условии, если бы мы вновь не наделали ворох ошибок.

— В чём заключаются истинные причины распада СССР?

— Истинная и главная причина всегда одна. Всё остальное — это уже не причины, а следствия из этой единственной главной Первопричины.

Как Россия «прозевала» Украину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

То есть это такое положение, которое уничтожило смысл самого СССР, ибо Союз создавался как объединенная воля народов, направленная в «светлое будущее». А когда над «светлым будущим» стали смеяться, когда даже наверху в него перестали верить, но ничего другого взамен не предложили, то пропала и сама цель. Живые же человеческие сообщества, без цели, их объединяющей, существовать не могут, они неизбежно разрушаются. Доказано историей.

Так, например, Великая Российская Империя была рождена Великой Православной Идеей «Москва — третий Рим», Великий Советский Союз был рожден идеей построения Царствия Божия на земле — Коммунизмом. Причем даже коммунизм имел совершенно русский окрас.

То есть я хочу сказать, что первопричиной крушения любой империи, в том числе и СССР, есть потеря веры народов в Национальную Идею.

— Почему не нашлось никого, кто смог бы защитить страну?

— Отчего же? Были и ГКЧП, и Руцкой, и Хасбулатов, и расстрел Белого дома, но тут к месту будет вспомнить Бисмарка: «На штыках можно прийти к власти, на штыках усидеть нельзя». К тому же, когда на протяжении предыдущих лет Горбачев со товарищи вели системную подрывную работу против СССР, продав его фактически за рекламу пиццы, в массы, под видом идеи свободы, была внедрена жажда разрушения.

То есть у Горбачева все получилось. Массы словно вырвались на эту свободу, круша всё на своем пути, и наша страна сделалась лёгкой добычей американских ястребов.

Волга: Зеленский — это не против Порошенко, это продолжение Порошенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

— Как оцениваете последствия распада СССР для Украины и для России?

— Последствия для наших стран оказались катастрофическими. Но по-разному мы с ними справились. Россия на сегодня уже почти в четыре раза превысила уровень ВВП 1991 года. Мы же, Украина, достигли на сегодня только уровня 63% от выпуска ВВП 1991 года. Для Украины распад СССР стал непоправимой трагедией.

— Теперь нас — Украину и Россию — буквально стравливают, тащат во вражду. Кому это выгодно и, главное, почему это получается?

Правые на Украине начинают и выигрывают © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

— Возможно ли восстановление единства, в том или ином виде, наших народов в исторически обозримой перспективе?

— Оно неизбежно!

— Что для этого необходимо сделать?

— Осмыслить и предложить новую Национальную Идею, которая должна быть не чем иным, как синергией двух предыдущих национальных идей.

— Кто же сможет разработать новую национальную идею и убедить людей в её правильности и спасительности?

— Такие силы есть. На них просто нужно обратить внимание.