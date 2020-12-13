— Василий, сейчас в связи с очередной годовщиной распада СССР много споров: мог ли Союз сохраниться и как бы мы в таком случае жили сегодня?
— Это очень странный вопрос. Мог ли «Титаник» не затонуть? Мог, если бы не встретил айсберг. Мог ли голкипер не пропустить пенальти в последнем матче? Мог, если бы прыгнул в другую сторону. Мог ли СССР не погибнуть? Мог, если бы процессы, которые привели к его гибели, двигались бы в противоположном направлении.
Если бы СССР не погиб, если бы он пережил кризис конца 1980-х годов, то мы бы жили сегодня в самой передовой стране мира. И это, конечно, при том условии, если бы мы вновь не наделали ворох ошибок.
— В чём заключаются истинные причины распада СССР?
— Истинная и главная причина всегда одна. Всё остальное — это уже не причины, а следствия из этой единственной главной Первопричины.
Так вот, главной причиной распада СССР была утрата веры в возможность построения коммунистического общества. То есть это когда верхушка государства изображала эту веру и день в день талдычила о том, что «учение Маркса истинно, потому что оно верно», положив на самом деле раздвижной телескоп и на Маркса, и на его учение, и на объективную реальность; а народные массы, так те уже даже ничего и не изображали, а только рассказывали друг другу анекдоты про «кремлёвских старцев».
То есть это такое положение, которое уничтожило смысл самого СССР, ибо Союз создавался как объединенная воля народов, направленная в «светлое будущее». А когда над «светлым будущим» стали смеяться, когда даже наверху в него перестали верить, но ничего другого взамен не предложили, то пропала и сама цель. Живые же человеческие сообщества, без цели, их объединяющей, существовать не могут, они неизбежно разрушаются. Доказано историей.
Так, например, Великая Российская Империя была рождена Великой Православной Идеей «Москва — третий Рим», Великий Советский Союз был рожден идеей построения Царствия Божия на земле — Коммунизмом. Причем даже коммунизм имел совершенно русский окрас.
То есть я хочу сказать, что первопричиной крушения любой империи, в том числе и СССР, есть потеря веры народов в Национальную Идею.
— Почему не нашлось никого, кто смог бы защитить страну?
— Отчего же? Были и ГКЧП, и Руцкой, и Хасбулатов, и расстрел Белого дома, но тут к месту будет вспомнить Бисмарка: «На штыках можно прийти к власти, на штыках усидеть нельзя». К тому же, когда на протяжении предыдущих лет Горбачев со товарищи вели системную подрывную работу против СССР, продав его фактически за рекламу пиццы, в массы, под видом идеи свободы, была внедрена жажда разрушения.
То есть у Горбачева все получилось. Массы словно вырвались на эту свободу, круша всё на своем пути, и наша страна сделалась лёгкой добычей американских ястребов.
Никто уже спасти СССР в 1991 году не мог.
— Как оцениваете последствия распада СССР для Украины и для России?
— Последствия для наших стран оказались катастрофическими. Но по-разному мы с ними справились. Россия на сегодня уже почти в четыре раза превысила уровень ВВП 1991 года. Мы же, Украина, достигли на сегодня только уровня 63% от выпуска ВВП 1991 года. Для Украины распад СССР стал непоправимой трагедией.
— Теперь нас — Украину и Россию — буквально стравливают, тащат во вражду. Кому это выгодно и, главное, почему это получается?
— Это делают те же, кто разрушил СССР, и, не добившись своего, полной победы в 1990-х, продолжают свое дело. Получается это дело у них в первую очередь потому, что они все свои силы бросили в гуманитарную сферу, то есть в область Веры, Идеи, Духовности. Мы же, Россия и русские на Украине, не смогли этому противостоять, поскольку даже сегодня мы считаем гуманитарную сферу чем-то второстепенным, само собой разумеющимся. Запад же относится к ней как к оружию массового поражения, разработав и предложив сегодня Украине новую Национальную Идею: «Украина превыше всего».
— Возможно ли восстановление единства, в том или ином виде, наших народов в исторически обозримой перспективе?
— Оно неизбежно!
— Что для этого необходимо сделать?
— Осмыслить и предложить новую Национальную Идею, которая должна быть не чем иным, как синергией двух предыдущих национальных идей.
— Кто же сможет разработать новую национальную идею и убедить людей в её правильности и спасительности?
— Такие силы есть. На них просто нужно обратить внимание.