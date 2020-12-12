Когда Плахотнюку и подконтрольной ему партии нужно было провести какой-то закон, придав ему более широкую парламентскую поддержку, тут как тут появлялась Партия социалистов и подставляла свое дружеское плечо, и Додон подобные дела всегда легитимизировал своей тяжелой президентской подписью, пояснил эксперт.
А когда нужно было показать России, что Додон выступает против какой-либо антироссийской выходки плахотнюковского парламентского большинства, по его словам, президента просто-напросто «отключали» на 5 минут и за него подписывал документ кто-то другой.
«И как бы Додон против, хотел помешать, но не смог. В этом случае Плахотнюк показывал коллективному Западу, как он может ставить на место «пророссийского» президента. Мол, у него все под контролем. Вот так они и разводили всю страну и внешних партнеров. Когда внешним партнерам надоел этот бессарабский цирк, то Плахотнюк фактически был выдворен из страны и ему была выдана «черная метка» послами России, США и Е», — указал Тулянцев.
После ухода Плахотнюка Додон фактически возглавил его систему, не изменил, как обещал, а именно возглавил, и это послужило причиной его проигрыша на президентских выборах, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.