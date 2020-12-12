Предыдущий президент Молдавии Игорь Додон был частью режима олигарха Влада Плахотнюка. Вместе они имитировали противостояние между президентской администрацией и парламентским большинством. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию «Украина.ру»

Игорь Тулянцев: кто он © Sputnik / Miroslav Rotar

А когда нужно было показать России, что Додон выступает против какой-либо антироссийской выходки плахотнюковского парламентского большинства, по его словам, президента просто-напросто «отключали» на 5 минут и за него подписывал документ кто-то другой.

«И как бы Додон против, хотел помешать, но не смог. В этом случае Плахотнюк показывал коллективному Западу, как он может ставить на место «пророссийского» президента. Мол, у него все под контролем. Вот так они и разводили всю страну и внешних партнеров. Когда внешним партнерам надоел этот бессарабский цирк, то Плахотнюк фактически был выдворен из страны и ему была выдана «черная метка» послами России, США и Е», — указал Тулянцев.

После ухода Плахотнюка Додон фактически возглавил его систему, не изменил, как обещал, а именно возглавил, и это послужило причиной его проигрыша на президентских выборах, заключил собеседник издания.

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