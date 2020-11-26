Игорь Додон проиграл выборы президента Молдавии из-за того, что нарушил свои обещания о решении проблем в отношениях с Россией и избавлении страны от системы олигарха Влада Плахотнюка. Такое мнение у главы молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игоря Тулянцева

Корнел Чуря: Все президенты Молдовы выступают за вывод миротворцев из Приднестровья © © Sputnik / Rodion Proca

- Игорь, когда Додон был президентом, парламент всячески вставлял ему палки в колеса. Повторит ли его судьбу Майя Санду?

— Никто Додону палки в колеса не вставлял. Игорь Додон был частью режима Плахотнюка и совместно с главным олигархом страны имитировал противостояние между президентской администрацией и парламентским большинством. Когда Плахотнюку и подконтрольной ему партии нужно было провести какой-то закон, придав ему более широкую парламентскую поддержку, тут как тут появлялась Партия социалистов и подставляла свое дружеское плечо. Додон подобные дела всегда легитимизировал своей тяжелой президентской подписью.

Когда нужно было показать России, что Додон выступает против какой-либо антироссийской выходки плахотнюковского парламентского большинства, то его просто-напросто «отключали» на 5 минут и за него подписывал документ кто-то другой. И как бы Додон против, хотел помешать, но не смог. В этом случае Плахотнюк показывал коллективному Западу, как он может ставить на место «пророссийского» президента. Мол, у него все под контролем.

Вот так они и разводили всю страну и внешних партнеров. Когда внешним партнерам надоел этот бессарабский цирк, то Плахотнюк фактически был выдворен из страны и ему была выдана «черная метка» послами России, США и ЕС.

После ухода Плахотнюка Додон фактически возглавил его систему. Не изменил, как обещал, а именно возглавил. Это и послужило причиной его проигрыша на президентских выборах.

Взять хотя бы ваших коллег журналистов. В Молдавии при Владе Плахотнюке вышел закон о «борьбе с российской пропагандой», в результате чего основные российские телеканалы и аналитические программы в нашей стране были запрещены. При Игоре Николаевиче Додоне эта ситуация не изменилась.

При Владе Плахотнюке многим вашим коллегам-журналистам, политикам, государственным и общественным деятелям, деятелям культуры был присвоен статус персоны нон грата, в том числе занимавшему на тот момент пост вице-премьера РФ Дмитрию Олеговичу Рогозину. К большому сожалению, при Додоне эти ограничения не были сняты.

При Игоре Додоне русский язык не был возвращен в систему образования как обязательный. Именно потому, что Игорь Додон не смог почистить систему от людей Плахотнюка и не выполнил все эти обещания, он и проиграл на выборах (плюс был еще коррупционный скандал с кульками от Плахотнюка). То есть голосовали не за Майю Санду, а против Игоря Додона.

Теперь возвращаясь к вопросу о том, будет ли парламент мешать Майе Санду. Все зависит от того, как сформируется парламентское большинство. Сегодня фактически его нет. Додон заявил, что хотел бы его сформировать с партией Санду. Вряд ли Санду после всего на него согласится, и в этом случае у социалистов останется только один вариант — формировать коалицию с проплахотнюковскими партиями. Если Додон на это пойдет, то его токсичность увеличится в разы и никаких шансов на политическое будущее в нашей стране у него не будет. В реальной оппозиции ни Додон, ни ПСРМ существовать не могут.

Игорь Иваненко: Политический кризис в Молдавии может серьезно угрожать Приднестровью © Facebook, Игорь Иваненко

- Вы сказали, что Санду может попытаться организовать досрочные выборы. Получается, у нее есть возможность установить контроль над парламентом?

— Когда говорят о том, что Додон пошел по стопам Плахотнюка, в каком-то смысле это верно. И если он попытается вернуться к методам Плахотнюка и парламентскими способами мешать борьбе с коррупцией и всем остальным, он убьет не только свой личный рейтинг, как он это сделал за четыре года, но и рейтинг своей партии.

Если партия социалистов (ПСРМ) не изменит свое отношение к данным ей обещаниям, на досрочных или очередных выборах она получит очень низкий процент.

У них есть шанс показать себя во всей красе. Но если они пойдут на сговор с партией «Шор» или с группой Плахотнюка, то они дадут все карты в руки Майе Санду. И чем больше они будут ей мешать подобными способами, тем выше будет её рейтинг.

- А почему Додону так и не удалось порвать с Плахотнюком? Он не смог или не захотел это сделать?

— Я думаю, что Игорь Додон его боялся, как обезьяны боялись питона Каа. Игорь Додон на протяжении всей своей политической карьеры имел отношения с Плахотнюком. Без Плахотнюка он вообще не представлял своей политической жизни. Это как нитка без иголки.

Я думаю, что если бы Дмитрий Козак и Россия не настояли на антиолигархической коалиции партии социалистов и ACUM, то Игорь Додон с большим удовольствием до сих пор грозно махал бы пальчиком оппонентам, находясь под крылом Плахотнюка. С одной стороны, он хотел бы избавиться от Плахотнюка. Но, как показала практика, без Плахотнюка он не может ни мыслить, ни действовать.

От начала своей карьеры в Партии коммунистов (ПКРМ) до сегодняшнего дня он опирался либо на людей Плахотнюка, либо на самого Плахотнюка. Посмотрите на состав правительства при Игоре Додоне, и вы увидите, что наследие Плахотнюка живет. Тот же премьер-министр Ион Кику был министром финансов в правительстве Плахотнюка.

Как должен смотреть на Додона избиратель, когда он обвиняет Майю Санду в румынском гражданстве и назначает на пост премьера того же гражданина Румынии? Разве после этого за него проголосуют левые и русскоязычные избиратели?

Я критикую Додона не потому, что Майя Санду лучше. Просто Майя Санду победила только благодаря Додону. Это абсолютно точно.

- Майя Санду выступила за вывод из Приднестровья не то российских миротворцев, не то российских военных. Это просто ритуальные заявления или она действительно намерена что-то делать в этом направлении?

— Давайте начнем с самого заявления Санду. Когда я в прессе прочитал, что она выступила за вывод миротворцев, я просто в это не поверил. Сегодня о выводе российских миротворцев может говорить только человек, который хочет похоронить свою политическую карьеру.

Все понимают, что российские миротворцы остановили братоубийственную войну левого и правого берега, и это была одна из самых успешных миротворческих операций в Европе. Я говорю это не потому, что придерживаюсь левых и пророссийских взглядов. Это вам скажет любой эксперт.

«Пророссийский президент в коалиции с русофобами» – Гаспарян об Игоре Додоне © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Если же Санду говорит о выводе Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ), то фактически она повторяет линию официального Кишинева и самого Игоря Додона. И до него все президенты Молдовы говорили о выводе российских военных. Но лично я нигде не слышал, чтобы Санду выступала за вывод миротворцев.

- А вы что думаете по поводу именно российских военных?

— Я против их вывода. Я считаю, что в первую очередь европейцы должны быть заинтересованы в том, чтобы ОГРВ находилась на территории Приднестровья и продолжала охранять самый большой в Европе склад оружия в селе Колбасне.

Если убрать оттуда завтра российских военных, никто не даст гарантии, что это оружие не разбредется по Европе. Мы можем только предположить, чем это все закончится.

Поэтому мне странно слышать заявления политиков, что российских военных нужно заменить на какую-то гражданскую миссию. Военные должны выполнять свои задачи.

- Майя Санду еще говорила, что собирается разблокировать экспорт молдавских товаров в Россию после подписания Кишинёвом соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС. Насколько это осуществимо?

— Знаете, если Санду говорит об этом, то это уже неплохо. Но нас в Молдавии политики очень разбаловали подобными заявлениями. Игорь Додон тоже обещал, что российские каналы будут показывать и что он решит все проблемы в отношениях с РФ.

Я сомневаюсь, что Санду решит эти проблемы. Потому что от нее ничего хорошего ждать не приходится. Вряд ли ей удастся сдвинуть процесс с мертвой точки. Но если она пойдет по этому пути, уже будет хорошо.

- Если исходить из того, что есть сейчас, то в какую сторону качнутся геополитические настроения молдаван — в сторону Евросоюза и Запада или в сторону Востока?

— Молдова вообще сейчас вышла из геополитической матрицы. Именно поэтому Санду взяла большинство. Но большая часть граждан нашей страны по видимым ощущениям все же склоняется к стратегическому партнерству и дружбе с Россией. Так сложилось исторически.

Так вот победа Санду говорит о том, что Молдавия вышла из этой геополитической матрицы. Но и Игорь Додон, конечно, постарался, чтобы пророссийская история немного потеряла в своем весе. Потому что, когда сравнивают Игоря Додона с каким-нибудь ярким проевропейским политиком, его личность дискредитирует эту линию.

Санду не скрывает своих прозападных настроений, и в этом смысле она абсолютно понятна. Вопрос в другом. Вопрос в том, сохранится ли это наследие Плахотнюка в виде чиновников и антироссийской системы внутри государства. Если удастся ее поменять, будет хорошо. Додон эту систему менять не захотел.

Если Майя Санду в отношениях с Россией будет стараться соблюдать баланс, это хорошо. Если же она будет напрягать воздух в адрес России и вести себя агрессивно, это, конечно же, скажется на ее ближайшем будущем.