У оппозиции на Украине есть более весомые аргументы в более весомых вопросах, чем локдаун, и на них ей стоит сосредоточиться. Об этом сказал в интервью изданию Уккраина.ру директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Неудивительно, отметил Бондаренко, что оппозиция будет высказывать свое недовольство в связи с январским локдауном. Однако, по мнению эксперта, ей стоило бы обратить внимание на ряд других проблем государства, а меры, принятые в связи с коронавирусом, оставить для обсуждения медикам.

«Когда оппозиция начинает вмешиваться в узкопрофильные вопросы, которые должны решать медики, то это то же самое, что спрашивать у оппозиции, как они относятся к пересадке сердца тому или иному пациенту или как вырезать аппендицит», — заявил он.

«Локдаун Шрёдингера»: как разорить граждан, имитируя борьбу против ковида © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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Накануне правительство Украины определилось с карантином, о котором говорили последние недели. С 8 по 24 января 2021 года страна проведет в режиме усиленных карантинных мер.