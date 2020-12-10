Неудивительно, отметил Бондаренко, что оппозиция будет высказывать свое недовольство в связи с январским локдауном. Однако, по мнению эксперта, ей стоило бы обратить внимание на ряд других проблем государства, а меры, принятые в связи с коронавирусом, оставить для обсуждения медикам.
«Когда оппозиция начинает вмешиваться в узкопрофильные вопросы, которые должны решать медики, то это то же самое, что спрашивать у оппозиции, как они относятся к пересадке сердца тому или иному пациенту или как вырезать аппендицит», — заявил он.
Политика, экономика и гуманитарная сфера — «пусть этим занимаются, а не локдаунами», перечислил Бондаренко.
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Накануне правительство Украины определилось с карантином, о котором говорили последние недели. С 8 по 24 января 2021 года страна проведет в режиме усиленных карантинных мер.