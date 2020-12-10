Еще до эпидемии было очевидно, что Украине надо отказываться от медицинской реформы имени Супрун и переходить к более гибким и мягким вариантам реформирования этой отрасли, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Уж лучше б карантин. Обзор политических событий на Украине 27 ноября – 4 декабря © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вчера правительство Украины определилось с карантином, о котором говорили последние недели. С 8 по 24 января 2021 года страна проведет в режиме усиленных карантинных мер.

- Константин Петрович, насколько я понимаю, изначально задумка властей состояла в том, чтобы пик заболеваемости пришелся на новогодние каникулы. Означает ли тот факт, что ужесточение карантина будет позднее, что эта задумка не удалась и что эпидемиологическая ситуация будет гораздо хуже?

— Все понимают, что к январю в стране существенно ничего не изменится. Вакцина не появится, эпидемиологическая ситуация вряд ли улучшится. Даже если заболеваемость снизить в два раза, все равно будет серьезное количество заболевших. Поэтому необходимо идти на снижение мер.

С другой стороны, правительство прекрасно понимает, что если ввести ограничительные меры в конце декабря, это вызовет огромное недовольство граждан, которые не только страдают от карантинных мер (страдает их бизнес, доходы, моральное самочувствие), но и получили бы испорченные праздники. Поэтому власти решили не дразнить народ и дать возможность отпраздновать тем, кто хочет отпраздновать.

Более того, звучали идеи объявить карантин со 2 января. Но тогда католики отпраздновали бы Рождество, а православным бы запретили праздновать. Поэтому решили пойти на компромиссный вариант.

- Премьер Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня — это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны. При этом, как отмечалось, карантин выходного дня не принес желаемых результатов. Это хорошая мина при плохой игре, или он искренне верит в то, что говорит?

— Я думаю, что он искренне верит. Да и я бы не сказал, что карантин выходного дня не дал результатов. Мы видим, что идет снижение количества заболевших, пускай и незначительное. Да, есть большие проблемы с тем, что только в выходные дни вводится локдаун. Но при этом известно, что именно в выходные дни народ чаще всего ходит в ночные клубы, на рынки или гуляния. Определенная логика была. Но это можно сравнить с попыткой вычерпать ложкой воду из тонущего корабля.

- Как этим новым локдауном воспользуется оппозиция?

— Я не думаю, что стоит обращать внимание на то, как будет вести себя оппозиция. Оппозиция должна реагировать на какие-то политические шаги и действия. А когда оппозиция начинает вмешиваться в узкопрофильные вопросы, которые должны решать медики, то это то же самое, что спрашивать у оппозиции, как они относятся к пересадке сердца тому или иному пациенту, или как вырезать аппендицит.

Понятно, что они будут высказывать свое мнение и свое недовольство. Но в данной ситуации у оппозиции есть более весомые аргументы в более весомых вопросах, которых у нас накопилось достаточно (политика, экономика, гуманитарная сфера). Пусть этим занимаются, а не локдаунами.

- Есть еще версия, что при помощи бьющего по экономике карантина и высокой смертности от коронавируса специально делают невыносимой ситуацию в стране, чтобы спровоцировать досрочные выборы. Насколько она правдоподобна?

— Я думаю, что эти два процесса не имеют ничего общего. Это конспирология. В каком случае у нас могут состояться досрочные выборы? Если, например, Шмыгаль уйдет в отставку и Рада не сможет назначить нового премьера. Но вряд ли эти процессы связаны между собой.

- Заставит ли нынешняя ситуация отказаться власти Украины от медицинской реформы и пересмотреть отношение к сфере здравоохранения?

— Еще до эпидемии коронавируса было очевидно, что надо отказываться от реформ имени Супрун и переходить к более гибким и мягким вариантам реформирования, которые удовлетворяли не только ВОЗ или Госдеп США, но и врачей с пациентами.