Британский литературный журнал Literary Review в 2020 году не будет вручать традиционную премию Bad Sex in Fiction Awards за худшее описание секса в литературе. Об этом 8 декабря сообщило издание Independent

Европейские депутаты и дипломаты пришли на секс-вечеринку и сильно об этом пожалели © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

В то же время судьи подчеркнули, что отмена ежегодной премии не является поводом для плохого описания авторами книг сексуальных сцен в своих произведениях.

«Жюри, напротив, ожидает всплеска номинантов на премию в следующем году в связи с тем, что карантин породил много новых сексуальных практик», — пишет издание.

Премию Bad Sex in Fiction Awards литературный журнал проводит ежегодно начиная с 1993 года. За историю конкурса в числе номинантов оказались множество известных мировых авторов. Среди них — писатель Стивен Кинг, Ник Кейв и бывший премьер Великобритании Тони Блэр, который претендовал на награду за описание секса с женой в своих мемуарах.