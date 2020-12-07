«Киевские политики цинично в СМИ считают дни перемирия, а на самом деле, продолжая открыто и нагло игнорировать минский процесс, убивают наших бойцов, расширяют свои укрепления, проводят инженерные работы. О чем это говорит? Конечно, не о мирных намерениях!» — подчеркнул он.
В нынешней ситуации Киев может пойти на военное обострение, но вряд ли сделает это без поддержки «партнеров», заметил глава ДНР.
Причем украинским властям нужно понимать, что в случае с Донбассом это будет «бездумная авантюра», а они обычно «бывают последними», добавил он.
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