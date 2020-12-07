Киеву не стоит вдохновляться ситуацией в Нагорном Карабахе и возобновлять боевые действия в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал глава ДНР Денис Пушилин

«Киевские политики цинично в СМИ считают дни перемирия, а на самом деле, продолжая открыто и нагло игнорировать минский процесс, убивают наших бойцов, расширяют свои укрепления, проводят инженерные работы. О чем это говорит? Конечно, не о мирных намерениях!» — подчеркнул он.

Азербайджанский эксперт ответил на вопрос, захочет ли Киев взять Донбасс силой после Карабаха © REUTERS, Aziz Karimov

Причем украинским властям нужно понимать, что в случае с Донбассом это будет «бездумная авантюра», а они обычно «бывают последними», добавил он.

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