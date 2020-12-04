Киевские политики цинично в СМИ считают дни перемирия, а на самом деле, продолжая открыто и нагло игнорировать минский процесс, убивают бойцов ДНР, расширяют свои укрепления, проводят инженерные работы. О чем это говорит? Конечно, не о мирных намерениях, считает глава ДНР Денис Пушилин

- Денис Владимирович, есть информация о том, что Киев сосредотачивает свои войска у линии соприкосновения. С чем это связано? Насколько велика угроза, что начнутся боевые действия?



— Да, Украина сосредотачивает запрещенную тяжелую технику вблизи линии соприкосновения, и этот факт подтверждает в своих отчетах ОБСЕ. Ими отмечена 71 единица такого вооружения, в том числе ЗРК «Бук», реактивные системы залпового огня «Град», гаубицы и противотанковые пушки.



Сегодня в результате обстрела с украинской стороны из 120-мм минометов получили ранения, не совместимые с жизнью, двое наших защитников. Корректировку огня противник вел с использованием БПЛА, то есть это действия целенаправленные.

Ситуация с Covid-19 в ДНР стала лучше - Пушилин © пресс-служба главы ДНР



Киевские политики цинично в СМИ считают дни перемирия, а на самом деле, продолжая открыто и нагло игнорировать минский процесс, убивают наших бойцов, расширяют свои укрепления, проводят инженерные работы. О чем это говорит? Конечно, не о мирных намерениях!



Повторю то, что говорил не раз: мы готовы к любому развитию событий.



- Может ли Киев под влиянием недавней карабахской войны пойти на авантюру и начать боевые действия? Мол, у Азербайджана получилось, получится и у нас.



— Киев может пойти на военное обострение, но вряд ли это будет их самостоятельное решение, без поддержки «партнеров», на которых они все время оглядываются.

Ситуацией в Нагорном Карабахе им не стоило бы вдохновляться. Скорее, украинским властям нужно понимать, что в случае с Донбассом это будет бездумная авантюра, а они обычно бывают последними.