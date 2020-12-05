«Кучма — вор и мерзавец. Поэтому меня не спрашивайте ни о Кучме, ни о Кравчуке. Я могу быть несправедливым, но это мерзавцы, которые запустили страну по тому пути, по которому она теперь катится. При этом украли огромные средства и пошло вылезают на экраны, уча нас жить. Этих людей нужно забыть как можно скорее», — заявил он.
Это же, по словам Рудякова, касается и бизнесменов. Он отметил, что на Украине бизнес по известной схеме: берется за копейки предприятие, долги и расходы которого вешаются на государственный бюджет или кредиты, которые потом списываются, а прибыль записывается себе.
Политолог подчеркнул, что это бизнес криминальный и, если бы крупные украинские бизнесмены предстали перед европейским судом, их бы посадили пожизненно с компенсацией «до седьмого колена».
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