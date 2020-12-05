Первые президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма ограбили страну и пустили ее вниз по наклонной. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Современную Украину создали Кучма, Мороз и крупный капитал © РИА Новости, Нина Зотина

Это же, по словам Рудякова, касается и бизнесменов. Он отметил, что на Украине бизнес по известной схеме: берется за копейки предприятие, долги и расходы которого вешаются на государственный бюджет или кредиты, которые потом списываются, а прибыль записывается себе.

Политолог подчеркнул, что это бизнес криминальный и, если бы крупные украинские бизнесмены предстали перед европейским судом, их бы посадили пожизненно с компенсацией «до седьмого колена».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.